कॉकरोच जनता पार्टी के 49% फॉलोअर्स पाकिस्तान से, बीजेपी ने अभिजीत दीपके को फिर घेरा

अभिजीत दीपके ने कहा, 'कॉकरोच जनता पार्टी के खिलाफ कार्रवाई। इंस्टाग्राम पेज हैक किया गया। मेरा व्यक्तिगत इंस्टाग्राम अकाउंट भी हैक किया गया। ट्विटर अकाउंट पर रोक लगाई गई। बैकअप अकाउंट पर भी रोक लगा दी गई।'

सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रही कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) को लेकर विवाद खड़ा हो गया है। बीजेपी ने शनिवार को दावा किया कि इस संगठन के सोशल मीडिया फॉलोअर्स में बड़ी संख्या पाकिस्तान से है। केंद्रीय मंत्री सुकांत मजूमदार ने कहा कि CJP के करीब 49 प्रतिशत फॉलोअर्स पाकिस्तान से हैं, जबकि भारत से केवल 9 प्रतिशत लोग ही इस कैंपेन को फॉलो कर रहे हैं। भाजपा नेताओं ने इसे क्रॉस-बॉर्डर इन्फ्लुएंस ऑपरेशन बताते हुए आरोप लगाया कि सोशल मीडिया के जरिए भारत में एक नकली नैरेटिव तैयार किया जा रहा है।

भाजपा के आरोपों के बाद यह मामला और ज्यादा चर्चा में आ गया है। बीजेपी की केरल यूनिट के अध्यक्ष राजीव चंद्रशेखर ने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट करके सीजेपी पर सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि आज के दौर में बॉट्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और डिजिटल प्रचार का इस्तेमाल करके देशों को अस्थिर करने की कोशिशें की जाती हैं। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत की बढ़ती ताकत से कई विदेशी हित प्रभावित हुए हैं और ऐसे अभियान उसी का हिस्सा हो सकते हैं। भाजपा नेताओं ने यह भी कहा कि देश को विकसित भारत बनने से कोई नहीं रोक सकता।

अभिजीत दीपके के सोशल मीडिया अकाउंट्स पर कार्रवाई कॉकरोच जनता पार्टी के संस्थापक अभिजीत दीपके ने शनिवार को अपने डिजिटल संगठन के खिलाफ कार्रवाई किए जाने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि कई अकाउंट हटाए जाने और हैकिंग की घटनाओं के बाद अब संगठन की किसी भी सोशल मीडिया अकाउंट तक पहुंच नहीं रह गई है। दीपके ने एक्स पर दावा किया कि उनका खुद का इंस्टाग्राम अकाउंट भी हैक कर लिया गया है। इससे दो दिन पहले भारत में सीजेपी के एक्स अकाउंट पर रोक लगा दी गई थी, जिसके बाद दीपके ने नया अकाउंट बनाया था। CJP ने शिक्षा क्षेत्र में नाकामियों और नीट-यूजी प्रश्नपत्र लीक मामले को लेकर केंद्रीय शिक्षा मंत्री प्रधान का इस्तीफा मांगते हुए शुक्रवार को एक अभियान शुरू किया था। बाद में दीपके ने दावा किया कि उन्हें जान से मारने की धमकियां मिल रही हैं। उन्होंने धमकी भरे संदेशों के स्क्रीनशॉट भी साझा किए।