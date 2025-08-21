Hindi NewsIndia NewsSuicide or murder Dead bodies of 5 members of the same family found in Hyderabad
सुसाइड या मर्डर? हैदराबाद में एक ही परिवार के 5 लोगों की मिली लाश
पुलिस को संदेह है कि यह आत्महत्या का मामला हो सकता है, हालांकि सटीक कारणों का अभी पता नहीं चल पाया है। पुलिस ने कहा कि मामला दर्ज कर लिया गया है और जांच जारी है।
Himanshu Jha लाइव हिन्दुस्तानThu, 21 Aug 2025 10:54 AM
तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद के मियापुर इलाके में गुरुवा को एक चौंकाने वाली घटना में एक ही परिवार के पांच सदस्य संदिग्ध परिस्थितियों में मृत पाए गए। मृतकों की पहचान लक्ष्मैया (60), वेंकटम्मा (55), अनिल (32), कविता (24) और एक दो साल के बच्चे के रूप में हुई है।
पुलिस को संदेह है कि यह आत्महत्या का मामला हो सकता है, हालांकि सटीक कारणों का अभी पता नहीं चल पाया है। पुलिस ने कहा, "मामला दर्ज कर लिया गया है और जांच जारी है।"
स्थानीय लोगों के अनुसार, ये सभी कर्नाटक के गुलबर्गा जिले के सेदम मंडल के रंजोली के रहने वाले थे।
इंडिया न्यूज़ , विधानसभा चुनाव और आज का मौसम से जुड़ी ताजा खबरें हिंदी में | लेटेस्ट Hindi News, बॉलीवुड न्यूज , बिजनेस न्यूज , क्रिकेट न्यूज पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।