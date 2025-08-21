सुसाइड या मर्डर? हैदराबाद में एक ही परिवार के 5 लोगों की मिली लाश

पुलिस को संदेह है कि यह आत्महत्या का मामला हो सकता है, हालांकि सटीक कारणों का अभी पता नहीं चल पाया है। पुलिस ने कहा कि मामला दर्ज कर लिया गया है और जांच जारी है।

तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद के मियापुर इलाके में गुरुवा को एक चौंकाने वाली घटना में एक ही परिवार के पांच सदस्य संदिग्ध परिस्थितियों में मृत पाए गए। मृतकों की पहचान लक्ष्मैया (60), वेंकटम्मा (55), अनिल (32), कविता (24) और एक दो साल के बच्चे के रूप में हुई है।

