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पेट्रोल की वजह से बढ़ रही है चीनी की कीमत? गन्ने से एथेनॉल बनाने पर रोक लगाने जा रही सरकार

By Ankit Ojha
हिन्दुस्तान टीम
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चीनी की कीमतों में रिकॉर्ड बढ़ोतरी को देखते हुए सरकार गन्ने से एथेनॉल बनाने पर रोक लगाने की तैयारी कर रही है। कम बारिश के कारण अगले साल चीनी उत्पादन को लेकर चिंता बढ़ गई है। अगर एथेनॉल के बजाय चीनी की आपूर्ति को प्राथमिकता दी जाती है, तो घरेलू बाजार में चीनी की उपलब्धता बढ़ सकती है।

Sugar Production
चीनी की कीमतों में क्यों हो रही रिकॉर्ड बढ़ोतरी, लगाम लगाने की तैयारी में सरकार

चीनी की कीमतों में वृद्धि को देखते हुए अक्टूबर से शुरू होने वाले नए सीजन में एथेनॉल बनाने के लिए इस्तेमाल होने वाले गन्ने की मात्रा को सीमित करने या रोकने पर केंद्र सरकार विचार कर रही है। इस फैसले का मकसद चीनी का उत्पादन बढ़ाना और रिकॉर्ड स्तर पर पहुंची चीनी की कीमतों को कम करना है। यह जानकारी सरकार और उद्योग जगत से जुड़े सूत्रों ने दी।

गन्ने के उत्पादन में कमी

सूत्रों के मुताबिक, महाराष्ट्र और कर्नाटक दोनों ही राज्यों में इस बार कम बारिश हुई। ये दोनों देश के देश के सबसे बड़े गन्ना उत्पादक राज्यों में शामिल हैं। कम बारिश के कारण अगले साल चीनी उत्पादन को लेकर चिंता बढ़ गई है। अगर एथेनॉल के बजाय चीनी की आपूर्ति को प्राथमिकता दी जाती है, तो घरेलू बाजार में चीनी की उपलब्धता बढ़ सकती है। इससे उत्पादन घटने के बावजूद भारत को चीनी आयात करने से बचने में मदद मिल सकती है। इस मुद्दे पर फैसला अगले महीने के अंत तक लिया जा सकता है।

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करीब 30 लाख मीट्रिक टन चीनी दांव पर

सितंबर तक चलने वाले सीजन में चीनी मिलों ने करीब 30 लाख मीट्रिक टन चीनी एथेनॉल बनाने के लिए इस्तेमाल की। यह कुल चीनी उत्पादन का लगभग 10 फीसदी है। अगर अगले सीजन में एथेनॉल के लिए चीनी के इस्तेमाल को सीमित किया जाता है, तो घरेलू बाजार में करीब 30 लाख मीट्रिक टन अतिरिक्त चीनी उपलब्ध हो सकती है। इससे महाराष्ट्र और कर्नाटक जैसे प्रमुख गन्ना उत्पादक राज्यों में कम बारिश के कारण चीनी उत्पादन में होने वाली संभावित कमी की भरपाई करने में मदद मिल सकती है।

एक महीने में कीमत दस फीसदी तक बढ़ी

भारत में चीनी की कीमत पिछले एक महीने में करीब 10 फीसदी बढ़कर रिकॉर्ड ऊंचाई पर पहुंच गई। इसकी वजह चीनी की कम होती उपलब्धता और देश में त्योहारों का सीजन है। चीनी मिलों से कहा जा सकता है कि वे गन्ने के रस और बी-हेवी शीरे से एथेनॉल बनाना बंद करें। बी-हेवी शीरा चीनी बनाने की प्रक्रिया में निकलने वाला एक उप-उत्पाद है, जिसमें चीनी की मात्रा ज्यादा होती है। मिलों को चीनी निकलने के बाद बचने वाले सी-हेवी शीरे से एथेनॉल की अनुमति दी जा सकती है।

मक्का और चावल से बनाने की तैयारी

हालांकि केंद्र सरकार ने पेट्रोल में 20 फीसदी एथेनॉल मिलाने का लक्ष्य रखा है। इस लक्ष्य को बनाए रखने के लिए अगर गन्ने से बनने वाले एथेनॉल की मात्रा कम की जाती है, तो सरकार को मक्का और चावल से एथेनॉल का उत्पादन बढ़ाना होगा। फिलहाल देश में मक्का और चावल का पर्याप्त भंडार उपलब्ध है।

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सरकार चीनी के निर्यात पर पहले ही प्रतिबंध लगा चुकी है। इसके अलावा, पिछले महीने सरकार ने व्यापारियों के पास रखे जा सकने वाले चीनी के भंडार की मात्रा पर भी सीमा लगा दी थी। इस अलावा कुछ नए प्रतिबंद्ध लगाने की तैयारी है।

Ankit Ojha

लेखक के बारे में

Ankit Ojha

विद्यालयी जीवन से ही कलात्मक अभिव्यक्ति, विचारशील स्वभाव और मिलनसार व्यक्तित्व और सामान्य के अंदर डुबकी लगाकर कुछ खास खोज लाने का कौशल पत्रकारिता के लिए अनुकूल साबित हुआ। अंकित ओझा एक दशक से डिजिटल पत्रकारिता के क्षेत्र में लगातार सक्रिय हैं। उत्तर प्रदेश के बाराबंकी के रहने वाले अंकित ओझा समाचारों की दुनिया में तथ्यों के महत्व के साथ ही संवेदनशीलता के पक्ष को साधने में निपुण हैं। पिछले चार साल से हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप के 'लाइव हिन्दुस्तान' के लिए चीफ कॉन्टेंट प्रड्यूसर पद पर कार्य कर रहे हैं। इससे पहले 'टाइम्स ऑफ इंडिया' और 'इंडियन एक्सप्रेस' ग्रुप के साथ भी कार्य कर चुके हैं।


राष्ट्रीय, अंतरराष्ट्रीय, राज्य और सामाजिक सरोकारों की खबरों के संपादन में लंबा अनुभव होने के साथ ही अपने-आसपास की घटनाओं में समाचार तत्व निकालने की अच्छी समझ है। घटनाओं और समाचारों से संबंधित फैसले लेने और त्वरित समाचार प्रकाशित करने में विशेष योग्यता है। इसके अलावा तकनीक और पाठकों की बदलती आदतों के मुताबिक सामग्री को रूप देने के लिए निरंतर सीखने में विश्वास करते हैं। अंकित ओझा की रुचि राजनीति के साथ ही दर्शन, कविता और संगीत में भी है। लेखन और स्वरों के माध्यम से लंबे समय तक आकाशवाणी से भी जुड़े रहे। इसके अलावा ऑडियन्स से जुड़ने की कला की वजह से मंचीय प्रस्तुतियां भी सराही जाती हैं।


अकादमिक योग्यताः अंकित ओझा ने प्रारंभिक शिक्षा नवोदय विद्यालय से पूरी करने के बाद जामिया मिल्ल्लिया इस्लामिया से पत्रकारिता में ही ग्रैजुएशन किया है। इसके बाद भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC) से पोस्ट ग्रैजुएट डिप्लोमा और कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय से मास कम्युनिकेशन में एमए किया है। जामिया में अध्ययन के दौरान ही इटैलियन और उर्दू भाषा में भी कोर्स किए हैं। इसके अलावा पंजाबी भाषा की भी अच्छी समझ रखते हैं। विश्वविद्यालय में NCC का 'C सर्टिफिकेट' भी प्राप्त किया है। IIMC और ऑक्सफर्ड से स्वास्थ्य पत्रकारिता का सर्टिफिकेट भी प्राप्त किया है।

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