कसाब नहीं पकड़ा जाता तो 26/11 हमले को हिंदू आतंकवाद बताते; पूर्व गृह मंत्रालय अधिकारी का दावा
सुधांशु त्रिवेदी ने बयान का हवाला देते हुए कहा कि अगर शहीद तुकाराम ओंबले ने अपने प्राणों की आहुति देकर कसाब को जिंदा नहीं पकड़ा होता, तो उन फर्जी पहचान पत्रों के आधार पर हिंदू आतंकवाद का पूरा सिद्धांत स्थापित कर दिया जाता।
26/11 मुंबई आतंकी हमले को लेकर केंद्रीय गृह मंत्रालय के पूर्व अंडर सेक्रेटरी आरवीएस मणि के बयान के बाद राजनीतिक बहस तेज हो गई है। एएनआई को दिए इंटरव्यू में मणि ने आरोप लगाया कि 26/11 अटैक के बाद कांग्रेस और पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI के बीच फिक्स मैच था। उनका दावा है कि अगर हमले में शामिल आतंकवादी अजमल आमिर कसाब जीवित नहीं पकड़ा जाता, तो पूरे मामले का रुख हिंदू आतंकवाद की ओर मोड़ने की कोशिश की जा सकती थी।
आरवीएस मणि ने कांग्रेस के सीनियर नेता दिग्विजय सिंह पर भी गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि साल 2006 में दिग्विजय सिंह ने उनसे हिंदू आतंकवाद से जुड़े मामलों की जानकारी मांगी थी, जबकि उस समय गृह मंत्रालय के रिकॉर्ड में इस तरह का कोई मामला दर्ज नहीं था। मणि का यह भी दावा है कि वर्ष 2010 तक मंत्रालय के आधिकारिक दस्तावेजों में हिंदू आतंकवाद शब्द का कोई उल्लेख नहीं था। पूर्व अंडर सेक्रेटरी आरवीएस मणि ने अपने बयान में इशरत जहां मुठभेड़ मामले का भी जिक्र किया। उनका आरोप है कि इस मामले के जरिए तत्कालीन गुजरात के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी और उस समय के गृह राज्य मंत्री अमित शाह को निशाना बनाने का प्रयास किया जा रहा था।
सुधांशु त्रिवेदी ने कांग्रेस से मांगा जवाब
आरवीएस मणि के इन दावों के सामने आने के बाद भारतीय जनता पार्टी ने कांग्रेस पर तीखा हमला बोला। बीजेपी का आरोप है कि कांग्रेस की नीतियां राष्ट्रीय सुरक्षा के हितों के विपरीत रही हैं। भाजपा सांसद डॉ. सुधांशु त्रिवेदी ने कहा, 'एक और अहम मुद्दा यह है कि यूपीए सरकार के दौरान गृह मंत्रालय में कार्यरत सीनियर अधिकारी, पूर्व अवर सचिव आरवीएस मणि ने कहा है कि अगर 26/11 मुंबई आतंकी हमले के दौरान अजमल आमिर कसाब जिंदा पकड़ा नहीं गया होता, तो पूरे घटनाक्रम को तथाकथित हिंदू आतंकवाद का रूप देने की तैयारी कर ली गई थी।'
सुधांशु त्रिवेदी ने कहा कि आज की पीढ़ी शायद यह नहीं जानती कि 26 नवंबर 2008 के सभी आतंकियों के पास फर्जी हिंदू पहचान पत्र थे। उनके दाहिने हाथ में कलावा भी बंधा हुआ था। अगर शहीद तुकाराम ओंबले ने अपने प्राणों की आहुति देकर कसाब को जिंदा नहीं पकड़ा होता, तो उन फर्जी पहचान पत्रों के आधार पर तथाकथित हिंदू आतंकवाद का पूरा सिद्धांत स्थापित कर दिया जाता। यह ISI और कांग्रेस के बीच फिक्स मैच था। पाकिस्तान की कुख्यात खुफिया एजेंसी आईएसआई और कांग्रेस का नाम लेते हुए सुधांशु त्रिवेदी ने कहा कि मणि ने जो बातें कही हैं, वे केवल आरोप नहीं हैं, बल्कि उनके अनुसार उनके पास इसके समर्थन में ठोस साक्ष्य भी हैं। कांग्रेस पार्टी की जिम्मेदारी है कि वह इन आरोपों पर जवाब दे।
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लेखक के बारे मेंNiteesh Kumar
पत्रकार नीतीश कुमार 8 साल से अधिक समय से मीडिया इंडस्ट्री में एक्टिव हैं। जनसत्ता डिजिटल से बतौर कंटेंट प्रोड्यूसर शुरुआत हुई। लाइव हिन्दुस्तान से जुड़ने से पहले टीवी9 भारतवर्ष और दैनिक भास्कर डिजिटल में भी काम कर चुके हैं। पत्रकार नीतीश कुमार को खबरें लिखने के साथ ग्राउंड रिपोर्टिंग का शौक है। लाइव हिन्दुस्तान यूट्यूब चैनल के लिए लोकसभा चुनाव 2024, दिल्ली विधानसभा चुनाव 2025 और बिहार विधानसभा चुनाव 2025 की कवरेज कर चुके हैं। फिलहाल लाइव हिन्दुस्तान के लिए नेशनल और इंटरनेशनल सेक्शन की खबरें लिखते हैं। पत्रकार नीतीश कुमार को ब्रेकिंग न्यूज लिखने के साथ खबरों का गहराई से विश्लेषण करना पसंद है। राजनीति से जुड़ी खबरों पर मजबूत पकड़ और समझ रखते हैं। समसामयिक राजनीतिक मुद्दों पर कई सारे लंबे लेख लिख चुके हैं। पत्रकार नीतीश कुमार ने पत्रकारिता का पढ़ाई IIMC, दिल्ली (2016-17 बैच) से हुई। इससे पहले दिल्ली यूनिवर्सिटी के महाराजा अग्रसेन कॉलेज से पत्रकारिता में ग्रेजुएशन किया। पत्रकार नीतीश कुमार मूल रूप से उत्तर प्रदेश के मऊ जिले के रहने वाले हैं। राजनीति, खेल के साथ सिनेमा में भी दिलचस्पी रखते हैं। फिल्में देखना और रिव्यू करना व उन पर चर्चा करना हॉबी है।और पढ़ें