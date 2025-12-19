Hindustan Hindi News
Hindi NewsIndia NewsSudha Murthy warned of investment advice from AI generated deepfake videos
मैं कहीं इन्वेस्टमेंट टिप्स देती दिखूं तो मत कीजिए विश्वास, सुधा मूर्ति ने किस खतरे से किया आगाह?

मैं कहीं इन्वेस्टमेंट टिप्स देती दिखूं तो मत कीजिए विश्वास, सुधा मूर्ति ने किस खतरे से किया आगाह?

संक्षेप:

सुधा मूर्ति ने कहा है कि लोगों को अपनी मेहनत की कमाई कहीं भी निवेश करने से पहले अच्छी तरह जांच पड़ताल करनी चाहिए। उन्होंने यह भी कहा है कि उन्होंने कभी भी निवेश से जुड़ी सलाहें नहीं दीं हैं और ना ही आगे देंगीं।

Dec 19, 2025 04:06 pm ISTJagriti Kumari लाइव हिन्दुस्तान
राज्यसभा की मनोनीत सांसद सुधा मूर्ति ने हाल ही में AI जनरेटेड और डीपफेक विडियोज को लेकर चिंता जताई है। इस दौरान उन्होंने इस तरह के वीडियो को बड़ा खतरा बताते हुए लोगों को इससे सावधान रहने की बात भी कही है। सुधा मूर्ति ने सोशल मीडिया पर वायरल हुए एक डीपफेक विडियोज के प्रति लोगों को आगाह करते हुए कहा कि वे निवेश से जुड़ी सलाह नहीं देती हैं और सोशल मीडिया पर अगर लोगों को इस तरह के वीडियो नजर आए, तो उन पर भरोसा ना करें।

दरअसल बीते दिनों सुधा मूर्ति के नाम पर इन्वेस्टमेंट स्कैम की खबरें सामने आईं थीं। सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे एक डीपफेक वीडियो में, सुधा मूर्ति को एक इन्वेस्टमेंट स्कीम के बारे में बात करते हुए और 20-30 गुना बड़े रिटर्न का वादा करते हुए देखा गया था। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से बने वीडियो पर संज्ञान लेते हुए, मूर्ति ने लोगों को सलाह दी है कि लोग अपनी मेहनत की कमाई किसी भी स्कीम पर खर्च करने से पहले खुद उसका विश्लेषण करें।

सोच-समझ कर करें निवेश- मूर्ति

उन्होंने शुक्रवार को पत्रकारों से बातचीत के दौरान कहा, “मेरे चेहरे और आवाज का इस्तेमाल करके 20 या 30 गुना रिटर्न का वादा करने वाले इन्वेस्टमेंट को बढ़ावा देने वाले नकली संदेशों को लेकर मैं चिंतित हूं। यह सब नकली है और इसके पीछे AI और कुछ धूर्त लोग हैं।”

सुधा मूर्ति ने कहा है कि कि वह कहीं भी, कभी भी इन्वेस्टमेंट के बारे में बात नहीं करेंगी। उन्होंने कहा, “अगर आप मुझे या मेरी आवाज इन्वेस्टमेंट को बढ़ावा देते हुए सुनते हैं, तो इस पर विश्वास ना करें। यह आपकी मेहनत की कमाई है। कृपया ध्यान से सोचें, बैंक या विश्वसनीय स्रोत से वेरिफाई करें, और उसके बाद ही फैसला करें।”

स्कैम का शिकार होने से बची थीं सांसद

इससे पहले बीते सितंबर महीने में सुधा मूर्ति खुद फर्जी कॉल स्कैम का शिकार होने से बची थीं। कथित तौर पर स्कैमर्स ने एक फर्जी कॉल के दौरान सुधा मूर्ति से 'संवेदनशील जानकारी' निकालने की कोशिश की थी। पुलिस शिकायत में, सुधा मूर्ति ने बताया था कि कॉल करने वाला ने खुद को दूरसंचार मंत्रालय का कर्मचारी बताते हुए दावा किया कि दुरुपयोग की वजह से उनकी मोबाइल सेवाएं डिस्कनेक्ट कर दी जाएंगी।

