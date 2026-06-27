खड़ी कार में अचानक खुल गया एयरबैग, 25 साल के युवक की दर्दनाक मौत
ठाणे में एक युवक की एयरबैग की वजह से जान चली गई। जानकारी के मुताबिक अचानक एयरबैग खुलने की वजह से उसके सिर में गंभीर चोट आई और अत्यधिक खून बहने की वजह से जान चली गई।
महाराष्ट्र के ठाणे से एक बेहद दर्दनाक हादसा सामने आया है। यहां एक खड़ी कार में ही चालक की मौत हो गई। जानकारी के मुताबिक मृतक कार डीलर था और अचनाक एयरबैग के फटने की वजह से उसे गंभीर चोट आई थी। ज्यादा खून बहने की वजह से उसकी जन चली गई। एक अधिकारी ने बताया कि यह घटना बुधवार को काशीमीरा इलाके में हुई। उन्होंने बताया कि मृतक पेशे से कार डीलर था और जब वह 15 साल पुरानी एक कार में बैठा था, तभी वाहन का सुरक्षा तंत्र अचानक सक्रिय हो गया।
उन्होंने बताया कि एयरबैग खुलने से लगे जोरदार झटके के कारण युवक गंभीर रूप से घायल हो गया और चिकित्सा सहायता मिलने से पहले ही अत्यधिक खून बहने से उसकी मौत हो गई। अधिकारी ने बताया कि मामले की प्रारंभिक जांच के अनुसार, सरकारी दस्तावेजों से पता चलता है कि कार काफी पुरानी होने के बावजूद उसके पास वैध फिटनेस प्रमाण पत्र था। उन्होंने बताया कि पुलिस ने दुर्घटनावश मृत्यु का मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है और इस संबंध में 'ऑटोमोबाइल' विशेषज्ञों से सलाह ली जा रही है।
मृतक का नाम मोहित सोनी बताया गया है। हादसे के बाद सोनी को अस्पताल ले जाया गया जहां डॉक्टरो ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया कि मोहित सोनी ने कार पार्क की और फिर जोरदार आवाज आई। आवाज सुनने के बाद लोग दौड़े। एक शख्स ने बताया कि मोहित सोनी को काफी खून बह रहा था। लोगों ने मोहित सोनी को बाहर निकाला और ऐंबुलेंस को फोन किया।
वहां मौजूद एक शख्स ने बताया कि पहले उनका फोन खोलने की कोशिश की गई लेकिन वह फेस लॉक भी नहीं ले रहा था। बड़ी मुश्किल से फोन खुला तो उनके एक दोस्त को जानकारी दी गई। इसके बाद मौके पर पुलिस भी पहुंची और उन्हें अस्पताल ले जाया गया। हालांकि उनकी पहले ही मौत हो चुकी थी।
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लेखक के बारे मेंAnkit Ojha
विद्यालयी जीवन से ही कलात्मक अभिव्यक्ति, विचारशील स्वभाव और मिलनसार व्यक्तित्व और सामान्य के अंदर डुबकी लगाकर कुछ खास खोज लाने का कौशल पत्रकारिता के लिए अनुकूल साबित हुआ। अंकित ओझा एक दशक से डिजिटल पत्रकारिता के क्षेत्र में लगातार सक्रिय हैं। उत्तर प्रदेश के बाराबंकी के रहने वाले अंकित ओझा समाचारों की दुनिया में तथ्यों के महत्व के साथ ही संवेदनशीलता के पक्ष को साधने में निपुण हैं। पिछले चार साल से हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप के 'लाइव हिन्दुस्तान' के लिए चीफ कॉन्टेंट प्रड्यूसर पद पर कार्य कर रहे हैं। इससे पहले 'टाइम्स ऑफ इंडिया' और 'इंडियन एक्सप्रेस' ग्रुप के साथ भी कार्य कर चुके हैं।
राष्ट्रीय, अंतरराष्ट्रीय, राज्य और सामाजिक सरोकारों की खबरों के संपादन में लंबा अनुभव होने के साथ ही अपने-आसपास की घटनाओं में समाचार तत्व निकालने की अच्छी समझ है। घटनाओं और समाचारों से संबंधित फैसले लेने और त्वरित समाचार प्रकाशित करने में विशेष योग्यता है। इसके अलावा तकनीक और पाठकों की बदलती आदतों के मुताबिक सामग्री को रूप देने के लिए निरंतर सीखने में विश्वास करते हैं। अंकित ओझा की रुचि राजनीति के साथ ही दर्शन, कविता और संगीत में भी है। लेखन और स्वरों के माध्यम से लंबे समय तक आकाशवाणी से भी जुड़े रहे। इसके अलावा ऑडियन्स से जुड़ने की कला की वजह से मंचीय प्रस्तुतियां भी सराही जाती हैं।
अकादमिक योग्यताः अंकित ओझा ने प्रारंभिक शिक्षा नवोदय विद्यालय से पूरी करने के बाद जामिया मिल्ल्लिया इस्लामिया से पत्रकारिता में ही ग्रैजुएशन किया है। इसके बाद भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC) से पोस्ट ग्रैजुएट डिप्लोमा और कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय से मास कम्युनिकेशन में एमए किया है। जामिया में अध्ययन के दौरान ही इटैलियन और उर्दू भाषा में भी कोर्स किए हैं। इसके अलावा पंजाबी भाषा की भी अच्छी समझ रखते हैं। विश्वविद्यालय में NCC का 'C सर्टिफिकेट' भी प्राप्त किया है। IIMC और ऑक्सफर्ड से स्वास्थ्य पत्रकारिता का सर्टिफिकेट भी प्राप्त किया है।और पढ़ें