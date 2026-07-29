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इन्हीं बेवकूफियों ने कांग्रेस को बर्बाद किया, IIT के प्रोफेसर से मांफी मांगे प्रियंका; संजय निरूपम की मांग

By Himanshu Jha
लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली।
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अनुराग ठाकुर ने कहा कि उन्हें भारत के प्रमुख वैज्ञानिकों में से एक पर की गई इस टिप्पणी से दुख हुआ है। उन्होंने प्रियंका पर आरोप लगाया कि वह मासूम चेहरा बनाकर पिछली कांग्रेस सरकारों की कथित गलतियों को छिपाने की कोशिश कर रही हैं।

इन्हीं बेवकूफियों ने कांग्रेस को बर्बाद किया, IIT के प्रोफेसर से मांफी मांगे प्रियंका; संजय निरूपम की मांग
राहुल गांधी और प्रियंका गांधी वाड्रा। फोटो- ANI

संसद के मॉनसून सत्र के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा घोषित परीक्षा सुधार टास्क फोर्स को लेकर सियासी विवाद खड़ा हो गया। कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी ने आईआईटी मद्रास के डायरेक्टर वी. कामाकोटी को इसमें शामिल करने पर सवाल उठाया। उन्हें गोमूत्र विशेषज्ञ करार दिया। प्रियंका गांधी वाड्रा के इस बयान की सत्ता पक्ष ने तो तीखी निंदा की ही। अब शिवसेना नेता भी उन्हें नसीहत देते हुए माफी मांगने के लिए कह रहे हैं। इससे पहले बीजेपी सांसद अनुराग ठाकुर ने कांग्रेस नेता की इस टिप्पणी पर पलटवार किया था।

आपको बता दें कि मॉनसून सत्र के दौरान चर्चा में शामिल होते हुए प्रियंका गांधी ने कहा था, "इस नई कमेटी में एक पूर्व IB चीफ, एक IT कंपनी के मालिक और एक गोमूत्र विशेषज्ञ शामिल हैं।"

कामाकोटी के पास कई डिग्रियां

संजय निरूपम ने एक्स पर एक लंबा पोस्ट किया। इसमें उन्होंने लिखा, 'प्रो वी कामाकोटी का इंटरव्यू अभी देखा। वे IIT मद्रास के डायरेक्टर हैं। आधुनिक तकनीक के ज्ञाता हैं। AI टास्क फोर्स को लीड किया था। पता नहीं कितनी डिग्रियां हैं उनके पास। 2011 में IIT की परीक्षाओं का सफल संचालन कर चुके हैं। उनकी इन्हीं योग्यताओं को देखकर प्रधानमंत्री ने उन्हें NEET जैसी महत्वपूर्ण परीक्षाओं में सुधार और पारदर्शिता लाने के लिए गठित कमिटी में लिया।''

‘इसलिए बर्बाद हुई कांग्रेस’

प्रियंका गांधी को नसीहत देते हुए वह आगे लिखते हैं, 'ऐसे महान शिक्षक का प्रियांका गांधी वाड्रा ने मजाक उड़ाया। इन्हीं बेवकूफियों ने कांग्रेस को बर्बाद किया है। क्या एक महान वैज्ञानिक गोमुत्र पर शोध नहीं कर सकता है? क्या आयुर्वेद और नेचरोपैथी के मौलिक सिद्धांतों को आप नकार देंगे? क्या भारतीय चिकित्सा पद्धति अवैज्ञानिक है? क्या चरक, पातंजलि और सुश्रुत को आप मिटा देंगे? जी नहीं। जो ऐसा सोचते हैं, वे वैज्ञानिकता की आड़ में भारतीय परंपराओं से नफरत करने वाले लोग हैं। यही कांग्रेस का असली चेहरा है।''

प्रियंका गांधी से माफी की मांग

संजय निरूपम ने माफी की मांग करते हुए कहा, ''बेहतर होगा कि प्रियांका कल प्रोफेसर साहब से माफी मांग ले। क्योंकि प्रियांका कितनी पढ़ी-लिखीं हैं, यह किसी को नहीं पता, लेकिन प्रोफेसर कामाकोटी की डिग्रियां और उपलब्धियां सबके समक्ष हैं।''

'लोगों को गुमराह करती हैं प्रियंका'

इससे पहले प्रियंका गांधी की टिप्पणी का जवाब देते हुए अनुराग ठाकुर ने कहा कि उन्हें भारत के प्रमुख वैज्ञानिकों में से एक पर की गई इस टिप्पणी से दुख हुआ है। उन्होंने प्रियंका पर आरोप लगाया कि वह मासूम चेहरा बनाकर पिछली कांग्रेस सरकारों की कथित गलतियों को छिपाने की कोशिश कर रही हैं। अनुराग ठाकुर ने कहा, “मैं इसके बाद प्रियंका जी को जवाब दूंगा। जिस तरह से वह मासूम चेहरा बनाती हैं, लोगों को गुमराह करती हैं, हल्की मुस्कान देती हैं और स्पीकर से भी मुस्कुराने के लिए कहती हैं - यह सब वह गंभीर मुद्दों पर बात करते हुए करती हैं। वह अपनी सरकार के पिछले समय की गलतियों और नाकामियों को छिपाने की कोशिश करती हैं।”

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Himanshu Jha

लेखक के बारे में

Himanshu Jha

बिहार के दरभंगा जिले से ताल्लुक रखने वाले हिमांशु शेखर झा डिजिटल मीडिया जगत का एक जाना-माना नाम हैं। विज्ञान पृष्ठभूमि से होने के बावजूद (BCA और MCA), पत्रकारिता के प्रति अपने जुनून के कारण उन्होंने IGNOU से पत्रकारिता में डिप्लोमा किया और मीडिया को ही अपना कर्मक्षेत्र चुना।


एक दशक से भी अधिक समय का अनुभव रखने वाले हिमांशु ने देश के प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों जैसे दैनिक भास्कर, न्यूज़-18 और ज़ी न्यूज़ में अपनी सेवाएं दी हैं। वर्तमान में, वे वर्ष 2019 से लाइव हिन्दुस्तान के साथ जुड़े हुए हैं।


हिमांशु की पहचान विशेष रूप से राजनीति के विश्लेषक के तौर पर होती है। उन्हें बिहार की क्षेत्रीय राजनीति के साथ-साथ राष्ट्रीय राजनीति की गहरी और बारीक समझ है। एक पत्रकार के रूप में उन्होंने 2014, 2019 और 2024 के लोकसभा चुनावों और कई विधानसभा चुनावों को बेहद करीब से कवर किया है, जो उनके वृहद अनुभव और राजनीतिक दृष्टि को दर्शाता है।


काम के इतर, हिमांशु को सिनेमा का विशेष शौक है। वे विशेष रूप से सियासी और क्राइम बेस्ड वेब सीरीज़ देखना पसंद करते हैं, जो कहीं न कहीं समाज और सत्ता के समीकरणों को समझने की उनकी जिज्ञासा को भी प्रदर्शित करता है।

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