इन्हीं बेवकूफियों ने कांग्रेस को बर्बाद किया, IIT के प्रोफेसर से मांफी मांगे प्रियंका; संजय निरूपम की मांग

अनुराग ठाकुर ने कहा कि उन्हें भारत के प्रमुख वैज्ञानिकों में से एक पर की गई इस टिप्पणी से दुख हुआ है। उन्होंने प्रियंका पर आरोप लगाया कि वह मासूम चेहरा बनाकर पिछली कांग्रेस सरकारों की कथित गलतियों को छिपाने की कोशिश कर रही हैं।

संसद के मॉनसून सत्र के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा घोषित परीक्षा सुधार टास्क फोर्स को लेकर सियासी विवाद खड़ा हो गया। कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी ने आईआईटी मद्रास के डायरेक्टर वी. कामाकोटी को इसमें शामिल करने पर सवाल उठाया। उन्हें गोमूत्र विशेषज्ञ करार दिया। प्रियंका गांधी वाड्रा के इस बयान की सत्ता पक्ष ने तो तीखी निंदा की ही। अब शिवसेना नेता भी उन्हें नसीहत देते हुए माफी मांगने के लिए कह रहे हैं। इससे पहले बीजेपी सांसद अनुराग ठाकुर ने कांग्रेस नेता की इस टिप्पणी पर पलटवार किया था।

आपको बता दें कि मॉनसून सत्र के दौरान चर्चा में शामिल होते हुए प्रियंका गांधी ने कहा था, "इस नई कमेटी में एक पूर्व IB चीफ, एक IT कंपनी के मालिक और एक गोमूत्र विशेषज्ञ शामिल हैं।"

कामाकोटी के पास कई डिग्रियां संजय निरूपम ने एक्स पर एक लंबा पोस्ट किया। इसमें उन्होंने लिखा, 'प्रो वी कामाकोटी का इंटरव्यू अभी देखा। वे IIT मद्रास के डायरेक्टर हैं। आधुनिक तकनीक के ज्ञाता हैं। AI टास्क फोर्स को लीड किया था। पता नहीं कितनी डिग्रियां हैं उनके पास। 2011 में IIT की परीक्षाओं का सफल संचालन कर चुके हैं। उनकी इन्हीं योग्यताओं को देखकर प्रधानमंत्री ने उन्हें NEET जैसी महत्वपूर्ण परीक्षाओं में सुधार और पारदर्शिता लाने के लिए गठित कमिटी में लिया।''

‘इसलिए बर्बाद हुई कांग्रेस’ प्रियंका गांधी को नसीहत देते हुए वह आगे लिखते हैं, 'ऐसे महान शिक्षक का प्रियांका गांधी वाड्रा ने मजाक उड़ाया। इन्हीं बेवकूफियों ने कांग्रेस को बर्बाद किया है। क्या एक महान वैज्ञानिक गोमुत्र पर शोध नहीं कर सकता है? क्या आयुर्वेद और नेचरोपैथी के मौलिक सिद्धांतों को आप नकार देंगे? क्या भारतीय चिकित्सा पद्धति अवैज्ञानिक है? क्या चरक, पातंजलि और सुश्रुत को आप मिटा देंगे? जी नहीं। जो ऐसा सोचते हैं, वे वैज्ञानिकता की आड़ में भारतीय परंपराओं से नफरत करने वाले लोग हैं। यही कांग्रेस का असली चेहरा है।''

प्रियंका गांधी से माफी की मांग संजय निरूपम ने माफी की मांग करते हुए कहा, ''बेहतर होगा कि प्रियांका कल प्रोफेसर साहब से माफी मांग ले। क्योंकि प्रियांका कितनी पढ़ी-लिखीं हैं, यह किसी को नहीं पता, लेकिन प्रोफेसर कामाकोटी की डिग्रियां और उपलब्धियां सबके समक्ष हैं।''