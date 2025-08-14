लाल किले से सुनाई देगी ऑपरेशन सिंदूर की सफलता गूंज, 15 अगस्त को मोदी सुनाएंगे शौर्य गाथा

7 मई की सुबह भारतीय सेना ने यह अभियान शुरू किया और 10 मई शाम तक कार्रवाई जारी रही। पाकिस्तान और PoK में 9 आतंकी ठिकाने ध्वस्त किए गए। इस ऑपरेशन में कम से कम 100 आतंकवादी ढेर हो गए।

जम्मू-कश्मीर में पहलगाम हमले के बाद पाकिस्तान और पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर (PoK) में आतंकी व सैन्य ठिकानों पर कार्रवाई के लिए भारत द्वारा लॉन्च ऑपरेशन सिंदूर की सफलता इस साल के 79वें स्वतंत्रता दिवस समारोह में लाल किले पर मुख्य आकर्षण होगी। रक्षा मंत्रालय के अनुसार, समारोह में Mi-17 हेलिकॉप्टर ऑपरेशन सिंदूर का प्रतीक चिन्ह वाला ध्वज लेकर उड़ान भरेगा। आमंत्रण पत्रों पर ऑपरेशन का लोगो और ‘नया भारत’ का प्रतीक चिन्ह चिनाब ब्रिज का वॉटरमार्क भी छपा है।

7 मई की सुबह भारतीय सेना ने यह अभियान शुरू किया और 10 मई शाम तक कार्रवाई जारी रही। पाकिस्तान और PoK में 9 आतंकी ठिकाने ध्वस्त किए गए। इस ऑपरेशन में कम से कम 100 आतंकवादी ढेर हो गए। भारतीय वायुसेना ने 13 पाकिस्तानी एयरबेस व सैन्य ठिकानों पर हमले किए। सरकार ने साफ कहा है कि आतंक के खिलाफ ऐसी स्ट्राइक अब 'न्यू नॉर्मल' हैं।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का स्वागत रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ, रक्षा सचिव राजेश कुमार सिंह, सीडीएस जनरल अनिल चौहान, थलसेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी, नौसेना प्रमुख एडमिरल दिनेश के त्रिपाठी और वायुसेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल एपी सिंह करेंगे। दिल्ली एरिया के जीओसी लेफ्टिनेंट जनरल भावनीश कुमार पीएम को सलामी मंच तक ले जाएंगे। फ्लाइंग ऑफिसर राशिका शर्मा पीएम की सहायता करेंगी, साथ ही 21 तोपों की सलामी दी जाएगी। वायुसेना बैंड में पहली बार 11 अग्निवीर वायु संगीतकार शामिल होंगे।

जैसे ही राष्ट्रीय ध्वज फहराया जाएगा, दो Mi-17 हेलिकॉप्टरों से पुष्पवर्षा होगी। एक हेलिकॉप्टर राष्ट्रीय ध्वज ले जाएगा, दूसरा ऑपरेशन सिंदूर का ध्वज।