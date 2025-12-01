रूस के साथ होगी बड़ी डिफेंस डील, जानें कितना अहम है व्लादिमीर पुतिन का भारत दौरा

संक्षेप: रूसी राष्ट्रपति व्लादीमीर पुतिन 4 दिसंबर को भारत की यात्रा पर आ रहे हैं। इस दौरान दोनों देशों केबीच बड़े रक्षा सौदे की जमीन तैयार हो सकती है। दोनों देशों में सुखोई-57 और एस-500 डिफेंस सिस्टम को लेकर चर्चा होगी।

रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की भारत यात्रा के दौरान दोनों देशों के बीच बड़े रक्षा खरीद सौदों को लेकर बात होने वाली है। इसमें एसयू-57 लड़ाकू विमानों और एडवान्स्ड एस-500 मिसाइल डिफेंस सिस्टम को लेकर प्रमुखता से बातचीत हो सकती है। अमेरिका की नाराजगी के बावजूद भारत और रूस के बीच रणनीतिक संबंध लगातार मजबूत हो रहे हैं। दोनों देशों के बीच व्यापारिक संबंधों के बाद अब आपसी सहयोग से सैन्य शक्ति बढ़ाने की भी पूरी तैयारी हो चुकी है।

भारत को है ज्यादा विमानों की जरूरत भारत की वायुसेना इस समय लड़ाकू विमानों की कमी का सामना कर रही है। ऐसे में भारत के लिए भी डील जरूरी है। रूस की स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्ट इंस्टिट्यूट आज भी भारत को सबसे ज्यादा मिलिट्री हार्डवेयर सप्लाई करता है। भारत ने अमेरिका, फ्रांस समेत अन्य देशों से भी हथियारों की डील की है लेकिन रूस अब भी सबसे बड़ा हथियार सप्लायर बना हुआ है।

रिपोर्ट्स के मुताबिक भारत बातचीत में ऑपरेशन सिंदूर के दौरान 'गेम चेंजर' साबित हुई वायु रक्षा प्रणाली एस-400 के पांच और स्क्वैड्रन की खरीद के बारे में भी चर्चा करेगा। पुतिन 23 वें भारत-रूस वार्षिक शिखर सम्मेलन के लिए दो दिन की यात्रा पर चार दिसम्बर को भारत आ रहे हैं।

सूत्रों के अनुसार प्रधानमंत्री मोदी और पुतिन की बातचीत के दौरान भारत पुराने रक्षा सौदे के तहत बाकी बचे एस-400 के दो स्क्वैड्रनों की जल्द आपूर्ति और वायु रक्षा प्रणाली के पांच अतिरिक्त स्क्वैड्रनों की खरीद के सौदे के बारे में विस्तार से चर्चा करने की योजना पर काम कर रहा है।

मालूम हो कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान गेम चेंजर साबित हुई एस-400 रक्षा प्रणाली की सफलता के बाद से भारत ने इसके और स्क्वैड्रनों के लिए रूस के साथ खरीद समझौते को पर बातचीत को आगे बढाने का मन बना लिया है। भारत ने वर्ष 2018 में रूस से एस-400 के पांच स्क्वैड्रनों की खरीद के समझौते पर हस्ताक्षर किये थे। करीब 40 हजार करोड़ रुपये की खरीद के इस समझौते के तहत भारत को तीन स्क्वैड्रन मिल गये थे जबकि रूस-यूक्रेन युद्ध के कारण बाकी दो स्क्वैड्रन की आपूर्ति अभी तक नहीं हो पाई है। इसके अलावा दोनों देशों के बीच सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइलों के साथ-साथ पांचवीं पीढी के लड़ाकू विमान सुखोई-57 की खरीद को लेकर भी बातचीत होने की संभावना है। रूस इस विमान के खरीद सौदे को लेकर भारत के समक्ष कई बार पेशकश कर चुका है।