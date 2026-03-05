Hindustan Hindi News
रडार से लापता हुआ वायुसेना का Su-30 MKI लड़ाकू विमान, सर्च ऑपरेशन शुरू

Mar 05, 2026 09:15 pm IST Upendra Thapak लाइव हिन्दुस्तान
भारतीय वायुसेना का  लड़ाकू विमान SU30 MKI रडार से लापता हो गया है। वायुसेना ने बताया कि सर्च ऑपरेशन शुरू कर दिया गया है।

भारतीय वायुसेना का लड़ाकू विमान SU-30 MKI असम में, रडार से लापता हो गया है। वायुसेना के अधिकारियों ने बताया कि सर्च ऑपरेशन शुरू कर दिया गया है। इस मामले पर ज्यादा जानकारी देते हुए भारतीय वायुसेना ने सोशल मीडिया साइट एक्स पर पोस्ट किया। इसमें कहा गया, 'वायुसेना का एक Su-30 MKI विमान लापता बताया जा रहा है। विमान ने असम के जोरहाट से उड़ान भरी थी और आखिरी बार शाम 7:42 बजे संपर्क हुआ था। अधिक जानकारी जुटाई जा रही है। खोज एवं बचाव अभियान शुरू कर दिया गया है।"

अपडेट की जा रही है।

Upendra Thapak

Upendra Thapak

