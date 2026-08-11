कांग्रेस गठबंधन वाले एक और राज्य में छात्रों की भूख हड़ताल, अभिजीत दीपके का खुला समर्थन

तमिलनाडु में नीट बैन की मांग को लेकर 10 दिन से अनशन जारी है। CJP प्रमुख अभिजीत दीपके ने समर्थन जताया, वहीं प्रदर्शनकारियों ने स्वास्थ्य मंत्री का 10 दिनों का ऑफर ठुकरा कर 2-3 दिन का अल्टीमेटम दिया।

झारखंड में अभी छात्रों का आंदोलन शांत भी नहीं हुआ कि कांग्रेस के गठबंधन वाले एक और राज्य में प्रदर्शनकारी भूख हड़ताल पर बैठ गए हैं। हम बात कर रहे हैं तमिलनाडु की। इस दक्षिण राज्य में नीट परीक्षा पर बैन लगाने की मांग को लेकर एंटी-NEET फेडरेशन का अनिश्चितकालीन अनशन जारी है। कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) के संस्थापक अभिजीत दीपके ने सोमवार को वीडियो कॉल के जरिए इन प्रदर्शनकारियों से बात की और उनकी मांगों का पुरजोर समर्थन किया है। बता दें कि तमिलनाडु में सीएम विजय थलपति के नेतृत्व वाली सरकार को कांग्रेस का समर्थन प्राप्त है।

तीन प्रदर्शनकारी 10 दिन से कर रहे भूख हड़ताल चेन्नई में चल रहे इस प्रदर्शन में शुरुआत में फेडरेशन के चार सदस्य अनशन पर बैठे थे। इस दौरान एक सदस्य की तबीयत बिगड़ने के कारण उन्हें अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा, जिसके बाद उन्होंने अपना अनशन वापस ले लिया। हालांकि, बाकी तीन सदस्य पिछले 10 दिनों से लगातार भूख हड़ताल पर बैठे हुए हैं।

दिल्ली में हुई CJP चीफ से मुलाकात एंटी-नीट फेडरेशन का नेतृत्व कर रहीं एस. अनीता के भाई मणिरत्नम ने इस बात की जानकारी दी कि सोमवार को CJP की तमिलनाडु इकाई के सदस्यों ने नई दिल्ली में पार्टी संस्थापक अभिजीत दीपके से मुलाकात की।

मणिरत्नम ने कहा, "जब मैं CJP के विरोध प्रदर्शन का समर्थन करने दिल्ली गया था, तब मैंने स्पष्ट किया था कि नीट पर बैन लगाना और शिक्षा को राज्य सूची के अधीन लाना ही इस समस्या का एकमात्र समाधान है। सोमवार को पार्टी सदस्यों ने अभिजीत को हमारे विरोध के बारे में जानकारी दी। खराब स्वास्थ्य के कारण वे खुद हमारे पास नहीं आ सके, लेकिन उन्होंने फोन पर हमारे साथ एकजुटता जाहिर की है।" उन्होंने यह भी बताया कि स्टूडेंट्स फेडरेशन ऑफ इंडिया (SFI) की राष्ट्रीय संयुक्त सचिव आइशी घोष भी 20 अगस्त को इस विरोध प्रदर्शन में शामिल हो सकती हैं।

स्वास्थ्य मंत्री ने मांगा समय, प्रदर्शनकारियों ने किया इनकार इस पूरे मामले में राज्य सरकार भी एक्टिव हो गई है। रविवार रात तमिलनाडु के स्वास्थ्य मंत्री के.जी. अरुणराज ने अनशनकारियों से मुलाकात की। उन्होंने प्रदर्शनकारियों से भूख हड़ताल खत्म करने की अपील करते हुए भरोसा दिलाया कि राज्य सरकार विधानसभा में नीट के खिलाफ एक प्रस्ताव लेकर आएगी।

स्वास्थ्य मंत्री ने प्रस्ताव पारित करने के लिए 10 दिन का समय मांगा था, लेकिन प्रदर्शनकारियों ने इस मांग को खारिज कर दिया। उनका स्पष्ट कहना है कि यदि सरकार 2 से 3 दिन के भीतर यह प्रस्ताव पारित करती है, तभी वे अपना अनशन खत्म करेंगे।

इसके अलावा, प्रदर्शनकारियों ने राज्य सरकार से यह भी मांग की है कि उन्हें केंद्र सरकार के खिलाफ किसी सार्वजनिक स्थान पर लगातार विरोध प्रदर्शन जारी रखने की अनुमति दी जाए।

झारखंड में जारी है भारी बवाल कांग्रेस के गठबंधन वाला तमिलनाडु पहला राज्य नहीं है जहां छात्र विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। झारखंड में एक दिन पहले भारी बवाल देखने को मिला था। झारखंड में झारखंड मुक्ति मोर्चा (JMM) के नेतृत्व वाले गठबंधन (INDIA गठबंधन) की सरकार है। जिसमें कांग्रेस भी शामिल है। इस सरकार के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन हैं। आंदोलनकारी झारखंड लोक सेवा आयोग (जेपीएससी) और झारखंड कर्मचारी चयन आयोग (जेएसएससी) में व्यापक सुधार की मांग कर रहे हैं।

वे 14वीं जेपीएससी सिविल सेवा परीक्षा सहित कई भर्ती परीक्षाओं को रद्द करने और कथित अनियमितताओं की स्वतंत्र जांच केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) या राज्य के बाहर के उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीशों के एक पैनल से कराने की भी मांग कर रहे हैं। प्रदर्शनकारियों का दावा है कि सरकार उन 13 परीक्षाओं में से केवल तीन को रद्द करने पर सहमत हुई है, जिन्हें वे रद्द करने की मांग कर रहे हैं। सरकार ने प्रदर्शनकारियों के साथ कई दौर की बातचीत की है, लेकिन गतिरोध दूर नहीं हो सका है।