Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

छात्र आंदोलन के बीच क्रेडिट वॉर! सपा-आप-कांग्रेस में रार, राहुल के धरने पर भड़कीं वांगचुक की पत्नी

By Madan Tiwari
लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
Follow us on Google News
share

सोनम वांगचुक की पत्नी ने प्रधानमंत्री आवास के बाहर किए गए कांग्रेस सांसद राहुल गांधी के प्रदर्शन पर सवाल उठाए हैं। उन्होंने कहा कि अगर यह जंतर-मंतर पर हाथ मिलाकर किया जाता तो यह ज्यादा ईमानदारी वाला होता।

छात्र आंदोलन के बीच क्रेडिट वॉर! सपा-आप-कांग्रेस में रार, राहुल के धरने पर भड़कीं वांगचुक की पत्नी

Student Protest: दिल्ली के जंतर-मंतर पर छात्रों का नीट परीक्षा पेपर लीक को लेकर चल रहा आंदोलन तेजी से अन्य इलाकों में भी बढ़ता जा रहा है। कॉकरोच जनता पार्टी के नेतृत्व में चल रहे इस आंदोलन में छात्रों की मांग केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की है। अब इस आंदोलन में कांग्रेस, आम आदमी पार्टी, समाजवादी पार्टी समेत तमाम दल भी शामिल हो गए हैं। आप नेता अरविंद केजरीवाल, शरद पवार, चंद्रशेखर आजाद आदि ने अभिजीत दीपके से मुलाकात करके आंदोलन को समर्थन दिया है, जबकि कांग्रेस सांसद और नेता विपक्ष राहुल गांधी लंबे समय से नीट पेपर लीक पर सरकार के हमलावर हैं। प्रधानमंत्री आवास के बाहर मंगलवार को किए गए विरोध प्रदर्शन पर कई तरह की प्रतिक्रियाएं आई हैं। हालांकि, सोनम वांगचुक की पत्नी गीतांजलि ने उस प्रदर्शन पर सवाल उठाया है। ऐसे में अब विभिन्न दलों के इस आंदोलन में जुड़ने से सवाल उठने लगा है कि क्या अब क्रेडिट वॉर शुरू हो गया है? क्या सभी दल खुद क्रेडिट लेना चाहते हैं?

एक्टिविस्ट सोनम वांगचुक की पत्नी, गीतांजलि अंगमो ने कहा कि हमारे लिए कोई विपक्ष नहीं है और कोई सरकार नहीं है। संसद सबसे बड़ी संस्था है, जिसका हम सम्मान करते हैं और हम चाहते हैं कि वह शिक्षा पर ध्यान दे। उन्होंने बताया कि यह आंदोलन अराजनैतिक बना हुआ है। उन्होंने आगे कहा कि इस मकसद को सपोर्ट करने के लिए सभी का स्वागत है, लेकिन यह दिल की पवित्रता के साथ किया जाना चाहिए। जो कोई भी अपने एजेंडे के साथ आया है, वह किनारे हो जाएगा। हम हर पॉलिटिकल पार्टी और हर अच्छे इरादे वाले व्यक्ति के साथ हैं, जो भारत को अगले लेवल पर ले जाना चाहता है। उन्होंने प्रधानमंत्री आवास के बाहर किए गए कांग्रेस सांसद राहुल गांधी के प्रदर्शन पर सवाल उठाए हैं। उन्होंने कहा कि अगर यह जंतर-मंतर पर हाथ मिलाकर किया जाता तो यह ज्यादा ईमानदारी वाला होता। जनता को अब और बेवकूफ नहीं बनाया जा सकता। यह एक जागरूक भारत है। जो लोग झूठे हैं, उन्हें युवा पीढ़ी बाहर निकाल देगी। राजनीतिक नेताओं को अपनी बात पर चलना होगा, वे अब गैसलाइट नहीं कर सकते।

ये भी पढ़ें:अभिजीत दीपके नहीं कर पाए और बर्दाश्त, जंतर-मंतर से होना पड़ा दूर; कहा- माफ करना

राहुल गांधी के प्रदर्शन पर भड़की आम आदमी पार्टी

जिस समय राहुल गांधी और अन्य सांसद पीएम आवास के बाहर धरना दे रहे थे, उस समय आम आदमी पार्टी ने कांग्रेस पर काफी नाराजगी जताई। आप सांसद संजय सिंह समेत तमाम नेताओं ने राहुल गांधी पर सवाल खड़े किए। संजय सिंह ने एक्स पर पोस्ट किया, ''देश के करोड़ों युवाओं के लिए सोनम वांगचुक जी पिछले 23 दिनों से आमरण अनशन पर हैं। जंतर-मंतर पर देश का युवा आंदोलन कर रहा है। 20 जुलाई को युवाओं को बर्बरतापूर्वक पीटा गया। कांग्रेस एक महीने से आंदोलन को गाली दे रही है, अब राहुल गांधी जी कह रहे है जंतर-मंतर नहीं हमारे धरने में शामिल हो। आखिर, युवाओं के आंदोलन को क्यों कमजोर करना चाहती है कांग्रेस? जंतर-मंतर के आंदोलन में शामिल होने की अपील क्यों नहीं करती कांग्रेस?'' एक अन्य पोस्ट में सिंह ने लिखा, ''सीजेपी के धरने को कमजोर करने के लिए मोदी जी ने राहुल गांधी को अपने आवास पर धरने पर बिठा दिया।''

ये भी पढ़ें:जंतर-मंतर के पास पथराव से अभिजीत दीपके ने झाड़ लिया CJP का पल्ला, BJP पर ठीकरा

समाजवादी पार्टी भी सीजेपी के साथ

समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष और सांसद अखिलेश यादव भी कॉकरोच जनता पार्टी के इस छात्र आंदोलन को खुलकर सपोर्ट कर रहे हैं। डिंपल यादव कई बार छात्रों के बीच पहुंचकर उनका समर्थन कर चुकी हैं। इसके अलावा, सपा के अन्य सांसद भी जंतर-मंतर पहुंचते रहे। हालांकि, इस बीच कांग्रेस और अखिलेश के बीच तब संसद में कन्फ्यूजन देखने को मिली, जब उन्होंने कांग्रेस और भाजपा के बीच डील होने का आरोप लगा दिया। जब अखिलेश को बोलने का मौका नहीं मिला और केसी वेणुगोपाल ने अपनी बात संसद में रख दी तो इस पर अखिलेश भड़क गए। उन्होंने कहा कि यह मुद्दा कांग्रेस, सपा, बीजेपी का नहीं है। यह युवाओं और छात्रों का मुद्दा है। आपने इनको बुलवा दिया, उनको बुलवा दिया। समझौता कर लिया आपने क्या। आपने हमें क्यों नहीं बोलने दिया। हालांकि, इस बयान के बाद अखिलेश यादव ने कुछ देर बाद संसद परिसर में सफाई भी दी और कहा कि अब कांग्रेस से तालमेल ठीक हो गया है। कांग्रेस, सपा, आम आदमी पार्टी आदि के नेता लगातार छात्रों के आंदोलन को सपोर्ट करते हुए एक-दूसरे पर भी सवाल उठा रहे हैं। इससे साफ लग रहा है कि तमाम दलों के बीच छात्र आंदोलन का क्रेडिट लेने के लिए एक वॉर चल रहा है।

ये भी पढ़ें:CJP आंदोलन के बीच दिल्ली पुलिस चीफ को मिली गिरफ्तारी की ‘स्पेशल’ पावर?

इस खबर पर आपकी क्या राय है?

Madan Tiwari

लेखक के बारे में

Madan Tiwari

लखनऊ के रहने वाले मदन तिवारी वरिष्ठ पत्रकार हैं और मीडिया में एक दशक से ज्यादा का अनुभव है।
परिचय, अनुभव एवं शिक्षा
वर्तमान में मदन हिन्दुस्तान अखबार की न्यूज वेबसाइट लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स डिजिटल) में डिप्टी न्यूज एडिटर के पद पर कार्यरत हैं। जागरण इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट एंड मास कम्युनिकेशन से पत्रकारिता की पढ़ाई की। कक्षा 12वीं के बाद से ही दैनिक जागरण, अमर उजाला, जनसत्ता समेत तमाम अखबारों में संपादकीय पृष्ठ पर लिखना शुरू किया। महज दो सालों में विभिन्न राष्ट्रीय और क्षेत्रियों अखबारों में दो सौ से अधिक आलेख प्रकाशित हुए। ग्रेजुएशन करते समय ही मीडिया में नौकरी की शुरुआत की। लाइव हिन्दुस्तान में अभी दूसरी पारी है और दोनों पारियों को मिलाकर यहां आठ साल से ज्यादा हो चुके हैं। कुल एक दशक से अधिक समय से पत्रकारिता में सक्रिय हैं। मदन आजतक जैसे अन्य संस्थानों में भी काम कर चुके हैं।

यूपी-बिहार की पॉलिटिक्स से लेकर राष्ट्रीय स्तर की राजनीतिक खबरों को कवर करने का लंबा अनुभव है। पॉलिटिकल न्यूज में ज्यादा रुचि है और पिछले एक दशक में देशभर में हुए विभिन्न विधानसभा चुनावों के साथ-साथ लोकसभा चुनावों को भी कवर किया है। लाइव हिन्दुस्तान के लिए मदन देश-विदेश में रोजाना घटित होने वाली खबरों के साथ-साथ पॉलिटिकल खबरों का एनालिसिस, विभिन्न अहम विषयों पर एक्सप्लेनर, ब्रेकिंग न्यूज, वायरल न्यूज आदि कवर करते हैं। इसके अलावा, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के टैरिफ वॉर से लेकर मिडिल ईस्ट में असली वॉर तक की इंटरनेशनल खबरों पर लिखते-पढ़ते रहते हैं। पिछले एक दशक में पत्रकारिता क्षेत्र में कई पुरस्कार मिल चुके हैं।

मीडिया में अवॉर्ड्स.
मदन ने लाइव हिन्दुस्तान में काम करते हुए जर्नलिस्ट ऑफ द ईयर, मंथली अवॉर्ड्स, पॉपुलर च्वॉइस, एचटी स्टार अवॉर्ड्स समेत एक दर्जन से ज्यादा पुरस्कार जीते हैं।

विशेषज्ञता
देश-विदेश की राजनीति पर गहरी पकड़
यूपी-बिहार समेत सभी राज्यों की खबरों को कवर करने का व्यापक अनुभव
विधानसभा चुनाव, लोकसभा चुनाव, संसद की कार्यवाही को लंबे समय से कवर किया
ब्रेकिंग न्यूज, वायरल न्यूज, एनालिसिस स्टोरीज, एशिया, मिडिल ईस्ट, पश्चिमी देशों की खबरों को कवर करने का एक दशक से ज्यादा का एक्सपीरियंस

और पढ़ें
Cockroach Janta Party Abhijeet Dipke
Hindi News , इंडिया न्यूज़ , आज का मौसम , विधानसभा चुनाव से जुड़ी ताज़ा खबरों व पल-पल के अपडेट के लिए लाइव हिन्दुस्तान के साथ जुड़े रहें। UP Chunav 2027 , UP Vidhan Sabha Seats और UP Vidhan Sabha Candisates से जुड़ी सभी महत्वपूर्ण खबरें और जानकारी यहां पढ़ें। सभी बड़ी खबरें सबसे पहले पाने के लिए लाइव हिन्दुस्तान ऐप अभी डाउनलोड करें।