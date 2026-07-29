स्टूडेंट, ईडियट और अंधभक्त... लोकसभा में राहुल गांधी ने बताईं 3 कैटेगरी; खूब हुआ हंगामा

Rahul Gandhi in Parliament monsoon session: एंटी-पेपर लीक बिल पर बोलते हुए नेता विपक्ष राहुल गांधी ने केंद्र सरकार पर तीखा हमला बोला। उन्होंने सीजेपी प्रोटेस्ट के दौरा छात्रों पर हुई पुलिस लाठीचार्ज का भी मुद्दा उठाया।

Rahul Gandhi in Parliament monsoon session: संसद के मॉनसून सत्र के दौरान लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने केंद्र सरकार पर तीखा हमला बोला। इस दौरान उन्होंने एक छात्रा से बातचीत का जिक्र करते हुए तीन कैटेगरी बताईं- स्टूडेंट, ईडियट और अंधभक्त। उन्होंने सीजेपी प्रोटेस्ट के दौरान दिल्ली में छात्रों पर हुई पुलिस लाठीचार्ज को लेकर केंद्र से तीखे सवाल पूछे।

जो हुआ है उसमें कुछ भी गलत नहीं है- राहुल गांधी राहुल गांधी ने अपने भाषण की शुरुआत में कहा, "...मैं बहुत उत्साहित था और इस देश के भविष्य की पीढ़ी को हमारी सड़कों पर जो करते देखा, उससे मुझे भरोसा मिला। यह गुस्सा, हिंसा या नफरत नहीं थी। यह इस देश के युवाओं और भविष्य की पीढ़ी की भावनाओं का गहरा इजहार था। मुझे लगता है कि सभी राजनीतिक पार्टियों को, जिसमें BJP में मेरे दोस्त भी शामिल हैं, इस भावना का सम्मान करना चाहिए। मुझे पूरा यकीन है कि अगर BJP में मेरे दोस्त अपने ही बच्चों से पूछें कि उनके भाई-बहन जो कर रहे हैं, उसके बारे में वे क्या सोचते हैं, तो उन्हें अपने बच्चों का भी समर्थन ही मिलेगा। जो हुआ है उसमें कुछ भी गलत नहीं है और हर भारतीय को इस पर गर्व होना चाहिए।"...

राहुल गांधी ने कहा, "मुझे लगा कि मैं अगली पीढ़ी को लेकर भाषण दूंगा, तो मैं सोच रहा था कि शुरुआत कैसे करूंगा। मैंने सोचा कि सबसे अच्छी शुरुआत मेरी छात्रों, युवतियों के साथ बातचीत से होगी। उन लोगों ने मुझे नया नजरिया दिया।"

उन्होंने कहा, "मैंने लड़की से पूछा कि तुमने कहा था कि तुम छात्रा हो, इसका मतलब क्या है। क्या इसका मतलब है कि तुम कॉलेज में पढ़ती हो। क्या इसका मतलब है कि तुम स्कूल में पढ़ती हो? क्या इसका मतलब है कि तुम किताब पढ़ती हो। क्या है इसका मतलब? उसने मुझे सबसे खूबसूरत जवाब दिया कि छात्र वो है, जिसका दिमाग खुला होता है और दिल खुला होता है। छात्र वो होता है, जो शुरुआत से ही यह मान लेता है कि उसे सबकुछ नहीं पता। छात्र स्वीकार करता है कि उसे जो भी पता है, उसे आगे जानकर और बड़ी जानकारी मिलेगी। छात्र समझता है कि ब्रह्मांड बदलता है और छात्र समझता है कि ज्ञान भी बदलता है। उसने मुझे कहा कि छात्र का सबसे अहम मूल्य विनम्रता होती है। मैंने पूछा कि क्यों। उसने कहा कि छात्र को पता होता है कि उसे सच नहीं पता। छात्र सभी लोगों के सच का सम्मान करता है।"

राहुल गांधी ने गिनाईं 3 कैटेगरी राहुल गांधी ने आगे कहा, "मैंने छात्रा से पूछा कि जो छात्र होता है, इसका लक्ष्य क्या होता है। उसने मुझे कहा कि छात्र सच्चाई के पीछे दौड़ता है। उसने कहा कि छात्र सच्चाई को अपने सीने पर गर्व से लेकर घूमता है। मैंने दूसरे वर्ग के बारे में पूछा तो उसने कहा कि दूसरे वर्ग को एक छवि की जरूरत होती है। चूंकि वो इमेज सच नहीं है, क्योंकि ईडियट यह दिखावा कर रहा है कि वो भगवान है। ऐसे में उसे एक बड़ी छवि बनानी होती है। मैंने सोचा कि ये स्टूडेंट है, ईडियट भी है, तो मैंने उससे पूछा कि तीसरी कैटेगरी कहा जाती है। ...मैंने कहा अंधभक्त, इसे कहां डाला जाए। उसने कहा कि अंधभक्त वह होता है, जिसे यह भरोसा हो जाता है कि दूसरा ईडियट भगवान है।"

इस टिप्पणी से सदन में हंगामा मच गया और स्पीकर ओम बिरला ने गांधी से बहस पर ध्यान केंद्रित करने को कहा। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने "असंसदीय" शब्द के इस्तेमाल पर आपत्ति जताई। गांधी ने कहा कि वह यह शब्द एक छात्र के हवाले से कह रहे थे और सदन के किसी सदस्य का ज़िक्र नहीं कर रहे थे। बिरला ने कहा कि असंसदीय शब्दों को कार्यवाही से हटा दिया जाएगा।