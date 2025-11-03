Hindustan Hindi News
student abducted and raped by three men near Coimbatore airport
कोयंबटूर एयरपोर्ट के पास से कॉलेज छात्रा का अपहरण, सुनसान जगह ले जाकर गैंगरेप

कोयंबटूर एयरपोर्ट के पास से कॉलेज छात्रा का अपहरण, सुनसान जगह ले जाकर गैंगरेप

संक्षेप: पुलिस ने अपराधियों को पकड़ने के लिए तलाशी अभियान शुरू किया है। वे सीसीटीवी फुटेज की जांच कर रहे हैं और इलाके में संभावित गवाहों से पूछताछ कर रहे हैं। विपक्ष ने दल राज्य सरकार पर कानून-व्यवस्था को लेकर सवाल उठाए हैं।

Mon, 3 Nov 2025 12:22 PM
कोयंबटूर एयरपोर्ट के पास रविवार रात एक छात्रा का तीन लोगों ने मिलकर अपहरण कर लिया और उसका गैंगरेप किया गया। पीड़िता कोयंबटूर के एक निजी कॉलेज में कोर्स कर रही है। वह अपने बॉयफ्रेंड के साथ कार में थी। आरोपियों ने उसके मित्र पर हमला किया और लड़की को अगवा कर लिया। उसे जबरन दूसरे स्थान पर ले जाकर यौन उत्पीड़न किया। पुलिस ने बताया कि पीड़िता का इलाज चल रहा है। एक अफसर ने कहा, 'यौन उत्पीड़न हुआ है। पीड़िता का इलाज जारी है और वह सुरक्षित है। 7 स्पेशल टीमें संदिग्धों की तलाश कर रही हैं।'

पुलिस ने अपराधियों को पकड़ने के लिए बड़े पैमाने पर तलाशी अभियान शुरू किया है। वे सीसीटीवी फुटेज की जांच कर रहे हैं और इलाके में संभावित गवाहों से पूछताछ कर रहे हैं। यह घटना ऐसे समय हुई है जब तमिलनाडु में महिलाओं के खिलाफ यौन अपराधों को लेकर जनता में चिंता बढ़ीं है। विपक्षी दल राज्य सरकार पर कानून-व्यवस्था को लेकर आलोचना कर रहे हैं।

डीएमके सरकार को विपक्ष ने घेरा

बीजेपी नेता के. अन्नामलाई ने कोयंबटूर घटना को बिल्कुल चौंकाने वाली बताया है। उन्होंने कहा, 'तमिलनाडु में डीएमके सरकार के सत्ता में आने के बाद महिलाओं के खिलाफ ऐसी बार-बार होने वाली घटनाएं दिखाती हैं कि असामाजिक तत्वों को न कानून का डर है और न पुलिस का। पुलिस को जन सुरक्षा या कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए इस्तेमाल करने के बजाय, डीएमके सरकार उन्हें सिर्फ शासन के आलोचकों को गिरफ्तार करने के लिए इस्तेमाल करती है, जिससे आज तमिलनाडु पूरी तरह से बदनामी की स्थिति में है।' अन्नामलाई ने कहा कि मुख्यमंत्री एमके स्टालिन, जो पुलिस विभाग की जिम्मेदारी भी संभालते हैं, उनका सिर शर्म से झुक जाना चाहिए।

