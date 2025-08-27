Stray blow to child during quarrel not child abuse Supreme Court told under what circumstances this becomes crime बच्चों के आपसी झगड़े में झटका देना बाल उत्पीड़न नहीं; SC ने बताया- बाल दुर्व्यवहार में क्या-क्या जरूरी?, India News in Hindi - Hindustan
Hindi NewsIndia NewsStray blow to child during quarrel not child abuse Supreme Court told under what circumstances this becomes crime

बच्चों के आपसी झगड़े में झटका देना बाल उत्पीड़न नहीं; SC ने बताया- बाल दुर्व्यवहार में क्या-क्या जरूरी?

टॉप कोर्ट ने 12 साल पुराने एक मामले की सुनवाई के दौरान यह टिप्पणी की। पीठ फरवरी 2013 के उस मामले की सुनवाई कर रही थी, जब गोवा के तिविम स्थित एक स्कूल परिसर में बच्चों के बीच हाथापाई हुई थी।

Pramod Praveen लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्लीWed, 27 Aug 2025 08:39 AM
सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को कहा कि बच्चे अगर आपस में झगड़ते हैं और उस दौरान एक-दूसरे पर हमला करते हैं या एक -दूसरे से मारपीट करते हैं और उसे देखकर अगर कोई वयस्क बच्चों को झटका देता है तो ऐसे मामूली या आकस्मिक कृत्य बाल उत्पीड़न नहीं हैं और न ही ऐसे मामलों में बाल दुर्व्यवहार का अपराध लगाया जा सकता है। जस्टिस संजय करोल और जस्टिस संदीप मेहता की पीठ ने कहा कि बाल दुर्व्यवहार की परिभाषा में नुकसान पहुँचाने, क्रूरता करने, शोषण या दुर्व्यवहार का स्पष्ट इरादा झलकना चाहिए और इसमें जानबूझकर क्रूरता या दुर्व्यवहार भी शामिल होना चाहिए।

संतोष सहदेव खजनेकर बनाम गोवा राज्य के एक मामले की सुनवाई करते हुए शीर्ष न्यायालय ने कहा कि बिना किसी इरादे के गंभीर दंडात्मक परिणाम लागू करने से कानून का दायरा अनुचित रूप से बढ़ जाएगा।

बाल दुर्व्यवहार में क्या-क्या जरूरी?

बार एंड बेंच की एक रिपोर्ट के मुताबिक, पीठ ने अपने फैसले में लिखा, “बाल दुर्व्यवहार का अपराध अनिवार्य रूप से किसी बच्चे को नुकसान पहुँचाने, क्रूरता करने, शोषण करने या दुर्व्यवहार करने के इरादे से जुड़ा होता है, जो बच्चों के झगड़े के दौरान किसी आकस्मिक या क्षणिक कृत्य से कहीं अधिक है। जानबूझकर या लगातार दुर्व्यवहार के किसी भी सबूत के बिना, स्कूल बैग से एक साधारण हमला, बाल दुर्व्यवहार के आवश्यक तत्वों को पूरा नहीं करता है। दुर्व्यवहार के स्पष्ट इरादे या आचरण के अभाव में ऐसे गंभीर अपराध के दंडात्मक परिणामों का आह्वान करना, प्रावधान का अनुचित विस्तार होगा।”

12 साल पुराने मामले में टिप्पणी

टॉप कोर्ट ने 12 साल पुराने एक मामले की सुनवाई के दौरान यह टिप्पणी की। पीठ फरवरी 2013 के उस मामले की सुनवाई कर रही थी, जब गोवा के तिविम स्थित एक स्कूल परिसर में बच्चों के बीच हाथापाई हुई थी। अभियोजन पक्ष ने आरोप लगाया था कि अभियुक्त/अपीलकर्ता ने अपने ही बेटे के स्कूल बैग से एक बच्चे को मारा, जिससे उसे मामूली चोटें आईं।

निचली अदालत ने सुनाई थी सजा

निचली अदालत ने आरोपी को भारतीय दंड संहिता की धारा 323 (स्वेच्छा से चोट पहुँचाना), 352 (आपराधिक बल का प्रयोग) और 504 (शांति भंग करने के लिए उकसाना) के साथ-साथ गोवा बाल अधिनियम की धारा 8(2) के तहत भी दोषी ठहराया, जो बाल शोषण को अपराध मानता है। इस अधिनियम के तहत उसे एक वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई गई, साथ ही अन्य अपराधों के लिए छोटी-छोटी सजाएँ भी सुनाई गईं।

हाई कोर्ट ने कम कर दी थी सजा

अपील पर, बॉम्बे हाई कोर्ट ने 2022 में सजा कम कर दी, यह मानते हुए कि इस कृत्य के लिए कड़ी सजा की जरूरत नहीं है। हालाँकि, उसने सभी प्रावधानों के तहत दोषसिद्धि को बरकरार रखा। इस फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अपीलकर्ता ने तर्क दिया कि बिना किसी नुकसान के इरादे से स्कूल बैग से एक बार बच्चे पर वार करना अधिनियम के तहत बाल शोषण नहीं माना जाना चाहिए। अपीलकर्ता ने अपराधी परिवीक्षा अधिनियम के तहत भी लाभ की मांग की, जिसमें उसने अपनी पृष्ठभूमि का हवाला देते हुए कहा कि वह एक मजदूर है और यह उसका एकमात्र अपराध था।

सुप्रीम कोर्ट ने दोषसिद्धि रद्द कर दिया

राज्य ने उसका विरोध किया लेकिन कोर्ट ने अभिलेखों की जाँच की और पाया कि बच्चे की जाँच करने वाले चिकित्सा अधिकारी ने स्वीकार किया कि चोटें गिरने से भी हो सकती हैं। न्यायालय ने आगे कहा कि गोवा बाल अधिनियम के तहत बाल दुर्व्यवहार संबंधी प्रावधान क्रूरता, शोषण या निरंतर दुर्व्यवहार से निपटने के लिए है, न कि हाथापाई में आकस्मिक कृत्यों से। इसके साथ ही शीर्ष अदालत ने भारतीय दंड संहिता की धारा 504 के तहत दोषसिद्धि को भी रद्द कर दिया और कहा कि कथित मौखिक दुर्व्यवहार शांति भंग करने की संभावना वाले उकसावे के बराबर नहीं था।

