जुकरबर्ग ने प्रतिद्वंद्वी एआई कंपनियों की आलोचना की
मार्क जुकरबर्ग ने एआई के विकास में ओपनएआई और एंथ्रोपिक की नीतियों की आलोचना की। उन्होंने कहा कि यदि प्रमुख शोध संस्थानों ने तकनीक को अत्यधिक नियंत्रित किया, तो यह अमेरिकी तकनीकी मूल्यों के विपरीत होगा। वे चाहते हैं कि सभी लोगों के लिए एआई तकनीक की पहुंच हो, न कि यह सीमित हो।
मेटा के मुख्य कार्यकारी अधिकारी मार्क जुकरबर्ग ने एआई के विकास को लेकर प्रतिद्वंद्वी कंपनियों ओपनएआई और एंथ्रोपिक के रुख की आलोचना की। हालांकि उन्होंने दोनों कंपनियों का नाम सीधे नहीं लिया, लेकिन कहा कि यदि प्रमुख एआई शोध संस्थान इस तकनीक को बहुत अधिक नियंत्रण में रखकर विकसित करना चाहते हैं, तो यह अमेरिकी तकनीकी मूल्यों के विपरीत होगा और नवाचार को बाधित करेगा। तकनीकी जगत में इस बात पर मतभेद है कि एआई को किस तरह विकसित किया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि दूसरी कई प्रयोगशालाओं में एआई को लेकर अत्यधिक डर और निराशा है। जुकरबर्ग ने कहा कि एआई तकनीक तक ज्यादा से ज्यादा लोगों की पहुंच होनी चाहिए, न कि इसे सीमित लोगों तक रखा जाए।दूसरी
ओर, एंथ्रोपिक के मुख्य कार्यकारी अधिकारी डारियो अमोडेई ने पहले कहा था कि एआई को इस तरह प्रोग्राम किया जाए कि वह इंसानों के लिए सुरक्षित रहे। इस पर जुकरबर्ग ने कहा कि यदि एक बहुत शक्तिशाली एआई बनाया जाए और उसे सही तरीके से नियंत्रित किया जाए, तो वह पूरी मानवता के लिए हितकारी रहेगा। लेकिन मैं इस सोच को लेकर व्यक्तिगत रूप से आश्वस्त नहीं हूं। ऐसा एआई हो जिसे हर व्यक्ति अपनी जरूरत और पसंद के अनुसार इस्तेमाल कर सके। पूरी दुनिया के लिए एक ही एआई प्रणाली बनाना व्यावहारिक नहीं है, क्योंकि लोगों की सोच और जरूरतें अलग-अलग हैं।
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