जुकरबर्ग ने प्रतिद्वंद्वी एआई कंपनियों की आलोचना की

मेटा के मुख्य कार्यकारी अधिकारी मार्क जुकरबर्ग ने एआई के विकास को लेकर प्रतिद्वंद्वी कंपनियों ओपनएआई और एंथ्रोपिक के रुख की आलोचना की। हालांकि उन्होंने दोनों कंपनियों का नाम सीधे नहीं लिया, लेकिन कहा कि यदि प्रमुख एआई शोध संस्थान इस तकनीक को बहुत अधिक नियंत्रण में रखकर विकसित करना चाहते हैं, तो यह अमेरिकी तकनीकी मूल्यों के विपरीत होगा और नवाचार को बाधित करेगा। तकनीकी जगत में इस बात पर मतभेद है कि एआई को किस तरह विकसित किया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि दूसरी कई प्रयोगशालाओं में एआई को लेकर अत्यधिक डर और निराशा है। जुकरबर्ग ने कहा कि एआई तकनीक तक ज्यादा से ज्यादा लोगों की पहुंच होनी चाहिए, न कि इसे सीमित लोगों तक रखा जाए।दूसरी