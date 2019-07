गैर-हिंदू डिलीवरी बॉय होने की वजह से कस्टमर का खाना लेने से इंकार, Zomato ने दिया ये जवाब

फूड डिलीवरी करने वाली ऑनलाइन कंपनी जोमेटो ने ट्विटर पर एक ग्राहक को मुंहतोड़ जवाब दिया है। इसके बाद ग्राहक जोमेटो की प्रशंसा कर रहे हैं। दरअसल, अमित शुक्ला नामक एक ग्राहक ने ट्विटर पर जोमेटो को टैग करते हुए लिखा कि उसने जोमेटो से इसलिए खाना कैंसिल कर दिया क्योंकि कंपनी ने एक गैर हिंदू राइडर से खाना भिजवाया था।

Food doesn’t have a religion. It is a religion. https://t.co/H8P5FlAw6y