कर्मचारियों के हड़ताल पर जोमैटो की सफाई- खाने की डिलिवरी को शाकाहारी-मांसाहारी में बांटना असंभव

जोमैटो द्वारा बीफ और पोर्क फुड की डिलीवरी के खिलाफ पश्चिम बंगाल के हावड़ा में जोमैटो के कर्मचारी अनिश्चितकालीन हड़ताल पर हैं। हावड़ा में अपने फू़ड डिलीवरी करने वाले कर्मचारियों के बीफ और पोर्क की डिलीवरी के खिलाफ अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जाने के मामले में जोमैटो की ओर से प्रतिक्रिया आई है। जोमैटो ने कहा कि भारत जैसे डायवर्सिटी वाले देश में यह सुनिश्चित करना असंभव है कि शाकाहारी और मांसाहारी प्रेफरेंसेज को डिलीवरी लॉजिस्टिक्स में विभाजित किया जाए।

जोमैटो की ओर से कहा गया है कि खाना पहुंचाने वाले डिलिवरी पार्टनर्स को इस काम की व्यावहारिक प्रकृति समझनी होगी क्योंकि वे अपनी मर्जी से इस फील्ड में आए हैं। हमारे सभी पार्टनर्स यह बात समझते हैं। पश्चिम बंगाल के हावड़ा में एक छोटे से पार्टनर्स ग्रुप ने इस मामले पर चिंता जताई है और हम उनकी परेशानी को जल्द से जल्द सुलझा लेंगे। बता दें कि जोमैटो के फूड डिलीवरी करने वाले कर्मचारी बीफ और पोर्क की डिलीवरी के खिलाफ अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चले गए हैं। उनका कहना है कि ऐसा करने से उनकी धार्मिक भावनाएं आहत हो रही हैं।

Zomato: Delivery partners are unequivocally made to understand the practical nature of the job as they choose to enter the workforce. All our partners understand this fully. There is a small group of partners in Howrah who've raised concerns & we're looking to resolve the issue https://t.co/JSspjdxlLp