Zomato से ऑर्डर किए खाने में मिला प्लास्टिक, कंपनी ने मांगी माफी

फूड सप्लाई एप जोमैटो (Zomato) एक बार फिर विवादों में है। महाराष्ट्र के औरंगाबाद के एक शख्स ने जोमैटो (Zomato) पर खराब क्वालिटी का खाना डिलिवर करने का आरोप लगाया है। औरंगाबाद के रहने वाले सचिन जामधरे का कहना है कि उके द्वारा ऑडर किए पनीर में प्लास्टि मिला है।

उनका कहना है कि मैंने जोमैटो से पनीर चिली और पनीर मसाला ऑर्डर किया था जब हम सब खाने के लिए बैठे को बेटी ने कहा कि पनीर बहुत हार्ड है। चबाने के दौरान बेटी के दांत में दर्द हो रहा था, जब मैंने इसे खाया तो मुझे इसमें फाइबर मिला।

इस बात की शिकायत जब उन्होंने रेस्टोरेंट में की तो उन्होंने शिकायत सुनने से इनकार कर दिया। बाद में रेस्टोरेंट के मालिक ने कहा कि जोमैटो डिलीवरी बॉय ने खाने को बदला होगा। जिसके बाद सचिन जामधरे ने पुलिस के पास गए और शिकायत दर्ज कराई।

खाने को जांच के लिए भेजा गया है। यह घटना सामने आने के बाद जोमैटो ने आधिकारिक बयान जारी करके माफी मांगी है।

Aurangabad: Sachin Jamdhare alleges there was plastic in food he ordered using mobile app;says,“While eating the food,my daughter complained that it was hard. I checked&saw fibre in it.Hotel owner saying Zomato rider must have changed it.I've lodged police complaint” #Maharashtra pic.twitter.com/eWUe3bDYzw