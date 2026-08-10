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देशवासी लेंगे ‘जिम्मेदार आस्था’ का संकल्प

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, बागपत
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बागपत में, हर-हर महादेव के जयघोष के साथ ‘जीरो वेस्ट महोत्सव’ का उद्घाटन किया गया। इस पहल का उद्देश्य धार्मिक स्थलों की स्वच्छता, प्रकृति संरक्षण और जिम्मेदार आचार का संकल्प कराना है। नागरिक अब इस पहल में भाग लेकर डिजिटल प्रमाणपत्र प्राप्त कर सकते हैं।

देशवासी लेंगे ‘जिम्मेदार आस्था’ का संकल्प

बागपत। हर-हर महादेव के जयघोष के बीच परशुरामेश्वर पुरा महादेव मंदिर से निकला एक संदेश अब देशभर तक पहुंचेगा। यहां डीएम अस्मिता लाल की पहल और नेतृत्व में विकसित किए गए ‘जीरो वेस्ट महोत्सव’ के मॉडल से निकली सोच अब राष्ट्रीय जनभागीदारी का हिस्सा बन गई है। भारत सरकार के माय गवर्नमेंट प्लेटफॉर्म पर ‘भक्ति भी, प्रकृति भी-जिम्मेदार श्रद्धा का राष्ट्रीय संकल्प’ शुरू किया गया है। श्रावणी कांवड़ मेले के पहले दिन शुरू हुई इस पहल में देशभर के नागरिक धार्मिक स्थलों की स्वच्छता, प्रकृति संरक्षण और जिम्मेदार आचरण को अपनी आस्था का हिस्सा बनाने का संकल्प ले सकेंगे। संकल्प लेने वाले नागरिकों को डिजिटल प्रमाणपत्र भी मिलेगा।

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