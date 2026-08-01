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कांवड़ यात्रा: नेशनल हाईवे पर आज दोपहर से रहेगा जीरो ट्रैफिक

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, अमरोहा
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गजरौला में रविवार दोपहर से दिल्ली-लखनऊ नेशनल हाईवे पर जीरो ट्रैफिक रहेगा। पुलिस ने कावंड़ियों की बढ़ती संख्या को देखते हुए यह फैसला लिया है। सावन माह के पहले सोमवार के चलते एहतियातन यह कदम उठाया गया है। इसके साथ ही चौकसी बढ़ाई गई है और लापरवाह पुलिसकर्मियों के खिलाफ कार्रवाई की चेतावनी दी गई है।

कांवड़ यात्रा: नेशनल हाईवे पर आज दोपहर से रहेगा जीरो ट्रैफिक

गजरौला (अमरोहा), संवाददाता। दिल्ली-लखनऊ नेशनल हाईवे पर रविवार दोपहर से जीरो ट्रैफिक रहेगा। कावंड़ियों की बढ़ती संख्या को देखते हुए एसपी ने इस बावत निर्देश जारी किया है। इसके साथ ही नेशनल व स्टेट हाईवे पर चौकसी बढ़ाने का निर्देश भी दिया गया है। गौरतलब है कि सावन माह के पहले सोमवार को लेकर नेशनल हाईवे के साथ ही स्टेट हाईवे पर भी कावंड़ियों की संख्या बढ़ने लगी है। जिसके चलते पुलिस ने चौकसी बढ़ा दी है। अभी तक स्टेट हाईवे पर जीरो ट्रैफिक किया गया था लेकिन रविवार को नेशनल हाईवे पर भी जीरो ट्रैफिक किया जाएगा। जिसके चलते पुलिस ने सतर्कता बढ़ा दी है।

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एसपी ने रविवार दोपहर से नेशनल हाईवे पर जीरो ट्रैफिक करने के निर्देश दिए हैं। साथ ही ड्यूटी में लापरवाही बरतने वाले पुलिसकर्मियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने की चेतावनी भी दी है। एसपी लखन सिंह यादव ने बताया कि कांवड़ियों की भीड़ को देखते हुए रविवार दोपहर में हाईवे पर जीरो ट्रैफिक किया जा सकता है।

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