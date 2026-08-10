हाईवे पर दोनों तरफ रहा जीरो ट्रैफिक
गजरौला में सावन माह के दूसरे सोमवार और शिवरात्रि पर्व को देखते हुए दिल्ली-लखनऊ नेशनल हाईवे पर रविवार दोपहर से जीरो ट्रैफिक कर दिया गया है। कांवड़ियों की संख्या बढ़ने के कारण प्रशासन ने यह फैसला लिया। भारी वाहनों का रूट डायवर्ट करके हल्के वाहनों को वन-वे ट्रैफिक के माध्यम से संचालित किया जा रहा है।
गजरौला, संवाददाता। सावन माह के दूसरे सोमवार व शिवरात्रि पर्व को लेकर दिल्ली-लखनऊ नेशनल हाईवे पर रविवार की दोपहर जीरो ट्रैफिक कर दिया गया है। हाईवे पर दोनों लेन पर कावंड़िए चलेंगे। हादसों पर अंकुश लगाने के लिए प्रशासन ने यह कदम उठाया है। अभी तक हाईवे पर भारी वाहनों का रूट डायवर्ट करते हुए हल्के वाहनों को ट्रैफिक वन-वे की व्यवस्था से निकाला जा रहा था।हरिद्वार व बृजघाट से कांवड़ में गंगा जल भरकर लौटने वाले कांवड़ियों की संख्या बढ़ने लगी है। ऐसी स्थिति में बिजनौर-बदायूं स्टेट हाईवे पर चौकसी बढ़ा दी गई है। यहां ट्रैफिक जीरो कर दिया गया है।
शहर में इंदिरा चौक से ट्रैफिक खाद गुर्जर मार्ग की ओर डायवर्ट किया जा रहा है। वहीं, दिल्ली-लखनऊ नेशनल हाईवे पर भी भारी वाहनों का रूट डायवर्ट कर हल्के वाहनों का संचालन करने के लिए वनवे ट्रैफिक की व्यवस्था कर दी गई थी। दिल्ली की दिशा में जाने वाली सड़क पर हल्का ट्रैफिक संचालित किया जा था। रविवार को नेशनल हाईवे पर भी जीरो ट्रैफिक किया गया है। टीआई राजेंद्र कुमार ने बताया कि रविवार दोपहर दो बजे से नेशनल हाईवे पर जीरो ट्रैफिक किया गया है। मंगलवार की दोपहर तक हाईवे पर जीरो ट्रैफिक रहेगा। बृजघाट जाने वाले कांवड़ियों के अलावा जल भरकर वापस लौटने वाले कांवड़िए अलग-अलग लेन में चलेंगे।
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