एससी-एसटी पर अत्याचार के विरुद्ध शून्य सहिष्णुता की हो नीति : डीएम
मुजफ्फरपुर के डीएम कुमार गौरव ने एससी-एसटी पर अत्याचार के खिलाफ शून्य सहिष्णुता नीति अपनाने की घोषणा की। उन्होंने अधिकारियों को पीड़ितों को त्वरित न्याय दिलाने और लंबित मामलों का शीघ्र निपटारा करने का निर्देश दिया। वित्तीय वर्ष 2026 में 243 पीड़ितों को मुआवजा स्वीकृत किया गया है।
मुजफ्फरपुर, हिप्र। डीएम कुमार गौरव ने कहा कि एससी-एसटी पर अत्याचार के विरुद्ध शून्य सहिष्णुता की नीति अपनाई जा रही है। पीड़ितों को त्वरित गति से न्याय दिलाना ही प्रशासन की प्राथमिकता है। उन्होंने अधिकारियों को इस कार्य के प्रति सजग रहने का निर्देश दिया।
बैठक का आयोजन
वे अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम के तहत बुधवार को जिला सतर्कता एवं मॉनिटरिंग समिति की कलेक्ट्रेट सभागार में आयोजित बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे। बैठक में बोचहां विधायक बेबी कुमारी, एसएसपी कांतेश मिश्रा, डीडीसी निशांत सिहारा, अपर समाहर्ता (विधि-व्यवस्था) सुधीर कुमार सिन्हा, जिला कल्याण अधिकारी सहित अन्य थे।
मुआवजा भुगतान की जानकारी
जिला कल्याण अधिकारी ने बताया कि वित्तीय वर्ष 2026 में अब तक 243 पीड़ितों को मुआवजा भुगतान की स्वीकृति दी गई है। इस मद में हुए कुल 1.65 करोड़ रुपये का भुगतान हो चुका है। इस वर्ष 72 मृतकों के आश्रितों को प्रतिमाह पेंशन दी जा रही है। डीएम ने पेंशन भुगतान को अद्यतन रखने और गंभीर मामलों के पीड़ितों को तत्परता से भुगतान सुनिश्चित करने का निर्देश दिया। उन्होंने पुलिस अधिकारियों को लंबित मामलों में अविलंब चार्जशीट दाखिल करने, गंभीर मामलों में स्पीडी ट्रायल चलाने और पीड़ितों को समय पर मुआवजा देने का निर्देश दिया। कहा कि अधिनियम के तहत दर्ज मामलों की जांच और अन्वेषण निर्धारित अवधि में पूरा किया जाए।
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