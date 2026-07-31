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सड़क हादसे शून्य करने के अभियान में सहयोग का आह्वान

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, बिजनौर
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श्री मनोरथ प्रसाद हरिवंश स्मृति ट्रस्ट द्वारा भारत में सड़क हादसों में हो रही मौतों को 2035 तक शून्य करने के लिए एक जन-जागरूकता और हस्ताक्षर अभियान शुरू किया गया है। ट्रस्ट ने इस अभियान में समाज, सरकार, और नागरिकों से सक्रिय सहभागिता की अपील की, क्योंकि सड़क दुर्घटना एक बड़ा पारिवारिक संकट है।

सड़क हादसे शून्य करने के अभियान में सहयोग का आह्वान

स्वयंसेवी संगठन द्वारा सड़क हादसों में मृत्यु दर शून्य करने के लिए जन-जागरूकता तथा हस्ताक्षर अभियान में सहयोग का आह्वान किया गया है। श्री मनोरथ प्रसाद हरिवंश स्मृति ट्रस्ट द्वारा 2035 तक भारत में सड़क हादसों से होने वाली मृत्यु शून्य करने के लिए अभियान शुरू किया गया है। संस्था द्वारा सरकार, प्रशासन, शिक्षण संस्थान, उद्योग जगत, परिवहन, सामाजिक संगठन तथा आमजन को संकल्प के साथ अभियान से जोड़ने का संकल्प लिया गया। ट्रस्ट की अध्यक्ष योगिता जोशी ने कहा कि सड़क दुर्घटना केवल एक व्यक्ति की नहीं, बल्कि पूरे परिवार की त्रासदी होती है। सरकार, प्रशासन और समाज द्वारा संयुक्त कार्य करके हजारों परिवारों को खोने से बचाया जा सकता है।

उन्होंने आमजन से अभियान में सक्रिय सहभागिता का आह्वान किया। सचिव चन्द्रवीर गायत्री ने कहा कि सड़क सुरक्षा केवल कानून के साथ ही सामाजिक उत्तरदायित्व का विषय भी है। प्रत्येक नागरिक द्वारा इस अभियान को राष्ट्रीय जन आंदोलन का रूप देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभानी होगी। उन्होंने स्वयंसेवी संगठनों, शिक्षण संस्थानों, युवाओं तथा उद्योग जगत से इस मिशन से जुड़ने का आग्रह किया। संस्थापक कमला देवी ने कहा कि प्रत्येक व्यक्ति का जीवन अमूल्य है। मूहिक प्रयास के जरिए सड़क हादसों में होने वाली अधिकांश मौतों को रोका जा सकता है। उन्होंने इस अभियान को केवल हस्ताक्षर अभियान ही नहीं, बल्कि सुरक्षित भारत के निर्माण का राष्ट्रीय संकल्प करार दिया है।

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