छूटे हुए बच्चों को जीरो डोज में चिन्हित कर शत प्रतिशत कराएं टीकाकरण: सीएमओ
उरई। संवाददाता टीकाकरण में छूटे हुए बच्चों के लिए जीरो डोज अभियान चलाया जा
उरई। संवाददाता टीकाकरण में छूटे हुए बच्चों के लिए जीरो डोज अभियान चलाया जा रहा है। सीएमओ अभियान की मॉनिटरिंग के लिए स्वास्थ्य महकमे के अधिकारियों के साथ बैठक कर छूटे हुए बच्चों के टीकाकरण के निर्देश जारी किए।मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉ हरिनंदन प्रसाद की अध्यक्षता में जीरो डोज कार्यक्रम के अंतर्गत जिला प्रतिरक्षण अधिकारी डॉ उमेश एवं गावी से जिला समन्वयक राजीव एवं उनकी टीम से निधि तथा पवन ने डब्लूएचओ एफएम की उपस्थिति में प्रशिक्षण दिया। प्रशिक्षण में उरई नगर की समस्त नगरीय एएनएम ने प्रतिभाग किया। सीएमओ डॉक्टर हरिनंदन प्रसाद ने कहा कि नगर के सभी छूटे हुए बच्चों व ऐसे परिवारों की सूची बनाकर नगरोटा प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पर उपस्थित गावी रजिस्टर में अंकित किया जाए।
जिससे ऐसे परिवारों को परामर्श करते हुए छूटे हुए बच्चों को टीका लगवाया जा सके। सीएमओ ने कहा कि जीरो डोज अभियान में टीकाकरण में वंचित रह गए बच्चों का जिम्मेदारी से चिन्हित कराकर टीकाकरण कराया जाए। इस अभियान में लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी।
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