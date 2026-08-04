तीन माह में 482 आशाओं ने नहीं कराया है एक भी प्रसव

देवरिया, निज संवाददाता। तीन माह में जिले की 482 आशाओं ने एक भी प्रसव नहीं कराया है। इस साल अप्रैल से जून तक उक्त आशाओं का प्रसव संख्या शून्य रहा है। इसका खुलासा जिलााधिकारी की स्वास्थ्य विभाग की समीक्षा में हुआ है। डीएम के निर्देश पर शून्य प्रसव कराने वाली आशाओं को रिफ्रेशर ट्रेनिंग दी जायेगी। डीएम के निर्देश पर पीएचसी पर आशाओं को ट्रेनिंग दी जायेगी।राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के जननी सुरक्षा योजना के तहत संस्थागत प्रसव बढ़ाकर मातृ शिशु मृत्यु दर में कमी लाने को नगरीय क्षेत्र से लेकर ग्रामीण क्षेत्रों तक आशा संगिनी व आशा की तैनाती की गयी है।

उनके द्वारा गर्भवती महिलाओं की जानकारी कर उनका टीकाकरण, सुरक्षित प्रसव कराने की जिम्मेदारी होती है। इसके लिए उन्हे प्रोत्साहन राशि मिलती है। जिले में कुल 2753 आशा वर्करों की तैनाती की गयी हैं। लेकिन कुछ आशा वर्करों द्वारा कमीशन के लालच में प्रसव को सरकारी अस्पतालों की जगह गर्भवती को प्राईवेट अस्पतालों पर पहुंचा दिया जाता हैं। इससे गर्भवती के परिवार को पैसा खर्च करना पड़ता है और उन्हे योजना के तहत मिलने वाली राशि से भी वंचित होना पड़ता है। डीएम मधुसूदन हुल्गी द्वारा जिला स्वास्थ्य समिति की महीने में कई बार समीक्षा की जा रही है। समीक्षा में जिले की 482 आशा वर्करों द्वारा अप्रैल से जून माह तक तीन महीने में एक भी प्रसव नहीं कराने का खुलासा हुआ। डीएम इसमें सुधार को शून्य प्रसव वाली सभी आशा को एक दिवसीय पीएचसी पर रिफ्रेसर प्रशिक्षण देने का निर्देश दिया। जिससे प्रसव कराने में आने वाली दिक्कतों को दूर कर प्रसव की संख्या बढ़ायी जा सके। स्वास्थ्य विभाग की सहयोगी संस्थाओं द्वारा आशा वर्करों को प्रशिक्षण दिया जायेगा। स्वास्थ्य विभाग इसी महीने आशाओं को प्रशिक्षण देने की तैयारी कर रहा है।