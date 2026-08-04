Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

तीन माह में 482 आशाओं ने नहीं कराया है एक भी प्रसव

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, देवरिया
Follow us on Google News
share

देवरिया में 482 आशाओं ने पिछले तीन महीनों में एक भी प्रसव नहीं कराया। डीएम की स्वास्थ्य समिति की समीक्षा में ये आंकड़े सामने आए। शून्य प्रसव कराने वाली आशाओं को रिफ्रेशर ट्रेनिंग दी जाएगी। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के तहत सुरक्षित प्रसव को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने प्रयास किए हैं।

तीन माह में 482 आशाओं ने नहीं कराया है एक भी प्रसव

देवरिया, निज संवाददाता। तीन माह में जिले की 482 आशाओं ने एक भी प्रसव नहीं कराया है। इस साल अप्रैल से जून तक उक्त आशाओं का प्रसव संख्या शून्य रहा है। इसका खुलासा जिलााधिकारी की स्वास्थ्य विभाग की समीक्षा में हुआ है। डीएम के निर्देश पर शून्य प्रसव कराने वाली आशाओं को रिफ्रेशर ट्रेनिंग दी जायेगी। डीएम के निर्देश पर पीएचसी पर आशाओं को ट्रेनिंग दी जायेगी।राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के जननी सुरक्षा योजना के तहत संस्थागत प्रसव बढ़ाकर मातृ शिशु मृत्यु दर में कमी लाने को नगरीय क्षेत्र से लेकर ग्रामीण क्षेत्रों तक आशा संगिनी व आशा की तैनाती की गयी है।

उनके द्वारा गर्भवती महिलाओं की जानकारी कर उनका टीकाकरण, सुरक्षित प्रसव कराने की जिम्मेदारी होती है। इसके लिए उन्हे प्रोत्साहन राशि मिलती है। जिले में कुल 2753 आशा वर्करों की तैनाती की गयी हैं। लेकिन कुछ आशा वर्करों द्वारा कमीशन के लालच में प्रसव को सरकारी अस्पतालों की जगह गर्भवती को प्राईवेट अस्पतालों पर पहुंचा दिया जाता हैं। इससे गर्भवती के परिवार को पैसा खर्च करना पड़ता है और उन्हे योजना के तहत मिलने वाली राशि से भी वंचित होना पड़ता है। डीएम मधुसूदन हुल्गी द्वारा जिला स्वास्थ्य समिति की महीने में कई बार समीक्षा की जा रही है। समीक्षा में जिले की 482 आशा वर्करों द्वारा अप्रैल से जून माह तक तीन महीने में एक भी प्रसव नहीं कराने का खुलासा हुआ। डीएम इसमें सुधार को शून्य प्रसव वाली सभी आशा को एक दिवसीय पीएचसी पर रिफ्रेसर प्रशिक्षण देने का निर्देश दिया। जिससे प्रसव कराने में आने वाली दिक्कतों को दूर कर प्रसव की संख्या बढ़ायी जा सके। स्वास्थ्य विभाग की सहयोगी संस्थाओं द्वारा आशा वर्करों को प्रशिक्षण दिया जायेगा। स्वास्थ्य विभाग इसी महीने आशाओं को प्रशिक्षण देने की तैयारी कर रहा है।

Hindustan | Bureau

लेखक के बारे में

Hindustan | Bureau

हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्‍यों सह‍ित देश की राजधानी द‍िल्‍ली और एनसीआर (नोएडा, गाज‍ियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्‍करण प्रकाश‍ित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपर‍ि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद व‍िस्‍तार से न्‍यूज र‍िपोर्ट प्रकाश‍ित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।

और पढ़ें
Deoria Deoria Latest News Deoria News
Hindi News , इंडिया न्यूज़ , आज का मौसम , विधानसभा चुनाव और Sawan 2026 से जुड़ी ताज़ा खबरों व पल-पल के अपडेट के लिए लाइव हिन्दुस्तान के साथ जुड़े रहें। UP Chunav 2027 , UP Vidhan Sabha Seats और UP Vidhan Sabha Candisates से जुड़ी सभी महत्वपूर्ण खबरें और जानकारी यहां पढ़ें। सभी बड़ी खबरें सबसे पहले पाने के लिए लाइव हिन्दुस्तान ऐप अभी डाउनलोड करें।