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कोयले के अवैध खनन एवं परिवहन के खिलाफ सघन अभियान

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, धनबाद
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भारत सरकार की ज़ीरो कोल लीकेज टॉलरेंस पॉलिसी के अंतर्गत सीआईएसएफ द्वारा वाहनों की जांच और निगरानी अभियान चलाया गया। 163 वाहनों की जांच में कोई विसंगति नहीं पाई गई। कोयला चोरी और अवैध खनन रोकने के लिए विशेष अभियान नियमित रूप से चलाए जाते हैं।

कोयले के अवैध खनन एवं परिवहन के खिलाफ सघन अभियान

भारत सरकार की ज़ीरो कोल लीकेज टॉलरेंस पॉलिसी के प्रभावी क्रियान्वयन तथा कोयला चोरी, अवैध परिवहन एवं अवैध खनन पर प्रभावी नियंत्रण के उद्देश्य से सीआईएसएफ बीसीसीएल यूनिट की ओर से एमएमडीआर अधिनियम 1957 के प्रावधानों के तहत कंपनी के विभिन्न संवेदनशील क्षेत्रों में विशेष वाहन जांच एवं निगरानी अभियान संचालित किया गया। अभियान के दौरान विभिन्न एरिया में कुल 163 वाहनों की जांच तथा 119 वाहनों का एम-परिवहन ऐप से सत्यापन किया गया। जांच में किसी भी वाहन अथवा दस्तावेज में कोई विसंगति नहीं पाई गई तथा सभी वाहनों के दस्तावेज एवं परिवहन विवरण निर्धारित मानकों के अनुरूप पाए गए। किसी भी क्षेत्र में अवैध कोयला परिवहन, संदिग्ध वाहन अथवा अन्य अनियमितता सामने नहीं आई। अभियान के दौरान कंपनी कमांडरों, पोस्ट कमांडरों, क्यूआरटी एवं अतिरिक्त बल द्वारा प्रभावी निगरानी एवं सुरक्षा व्यवस्था सुनिश्चित की गई।

कोयला चोरी की सूचना

बीसीसीएल एवं सीआईएसएफ की ओर से जारी संदेश कोयला चोरी, अवैध खनन, अवैध परिवहन अथवा अवैध कोयला भंडारण से संबंधित किसी भी सूचना को सीआईएसएफ यूनिट, बीसीसीएल, कोयला नगर, धनबाद के व्हाट्सएप नंबर 9341528406 पर केवल संदेश के माध्यम से उपलब्ध कराने की अपील की गई है। सूचना पर त्वरित प्रभावी कार्रवाई की जाएगी।

विशेष निगरानी अभियान

बीसीसीएल द्वारा कोयला चोरी, अवैध परिवहन एवं अवैध खनन की रोकथाम को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए सीआईएसएफ के सहयोग से ऐसे विशेष वाहन जांच एवं निगरानी अभियान नियमित रूप से संचालित किए जा रहे हैं। इन अभियानों से कोयला परिवहन व्यवस्था में पारदर्शिता एवं अनुशासन सुनिश्चित करने के साथ राष्ट्रीय संपत्ति की सुरक्षा के लिए प्रभावी कदम उठाए जा रहे हैं। बीसीसीएल प्रबंधन एवं स्थानीय प्रशासन के समन्वय से ऐसे अभियान भविष्य में भी पूरी सतर्कता, पारदर्शिता एवं विधिसम्मत तरीके से निरंतर जारी रहेंगे।

अवैध कोयला बरामदगी

एरिया-09 (बस्ताकोला) में भुईया बस्ती क्षेत्र के समीप विशेष छापेमारी एवं सघन तलाशी अभियान के दौरान 24.50 टन अवैध कोयला बरामद किया गया, जिसे बीसीसीएल प्रबंधन ने जब्त कर एमएमडीआर एक्ट के तहत कार्रवाई की जा रही है। वहीं, एरिया-04 (कतरास) में अवैध खनन गतिविधियों पर प्रभावी अंकुश लगाने के उद्देश्य से एक अवैध मुहाने की भराई की गई। कुल 17 स्थानों पर छापेमारी की गई।

FAQs

बीसीसीएल और सीआईएसएफ द्वारा निगरानी अभियान क्यों चलाया गया?
बीसीसीएल और सीआईएसएफ द्वारा निगरानी अभियान कोयला चोरी, अवैध परिवहन एवं अवैध खनन पर प्रभावी नियंत्रण के उद्देश्य से चलाया गया।
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