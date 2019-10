J&K में सुरक्षाबलों को बड़ी सफलता, मूसा के बाद आतंकी संगठन संभालने वाला हामिद लल्हारी ढेर

जम्मू-कश्मीर में आतंकियों को मार गिराने को लेकर पिछले कुछ समय से चल रही कार्रवाई में सुरक्षाबलों को एक और बड़ी सफलता मिली है। आवंतीपोरा के एनकाउंटर में सुरक्षाबलों ने अंसार गजावत उल हिंद के कमांडर हामिद लल्हारी को मार गिराया है।

Kashmir Zone Police: 3 terrorists killed in #Awantipora encounter yesterday have been identified as Naveed Tak, Hamid Lone aka Hamid Lelhari and Junaid Bhat. Arms & ammunition recovered; Case registered.