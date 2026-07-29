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परैया के राहुल राज को ‘हिन्दुस्तान यूथ आइकॉन अवॉर्ड–2026’ से सम्मानित

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, गया
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पुनाकला निवासी युवा समाजसेवी राहुल राज को समाज सेवा और राष्ट्र निर्माण के क्षेत्र में योगदान के लिए 'हिन्दुस्तान यूथ आइकॉन अवॉर्ड-2026' से सम्मानित किया गया। यह पुरस्कार सहारनपुर के माँ शाकंभरी विश्वविद्यालय में दिया गया। राहुल ने शिक्षा, स्वास्थ्य और पर्यावरण संरक्षण में महत्वपूर्ण कार्य किए हैं। उन्होंने युवाओं से समाज सेवा में भागीदारी की अपील की।

परैया के राहुल राज को ‘हिन्दुस्तान यूथ आइकॉन अवॉर्ड–2026’ से सम्मानित
परैया के राहुल राज को ‘हिन्दुस्तान यूथ आइकॉन अवॉर्ड–2026’ से सम्मानित

प्रखंड के पुनाकला निवासी युवा समाजसेवी राहुल राज को समाज सेवा, राष्ट्र निर्माण और जनकल्याण के क्षेत्र में उल्लेखनीय योगदान के लिए ‘हिन्दुस्तान यूथ आइकॉन अवॉर्ड-2026’ से सम्मानित किया गया। यह सम्मान उत्तर प्रदेश के सहारनपुर स्थित माँ शाकंभरी विश्वविद्यालय में यूथ एवेरेस्ट फाउंडेशन के वार्षिक समारोह में देशभर से चयनित युवा प्रतिभाओं के बीच प्रदान किया गया। आयोजकों के अनुसार राहुल राज पिछले 15 वर्षों से शिक्षा, स्वास्थ्य और सामाजिक सेवा के क्षेत्र में सक्रिय हैं। उन्होंने 1,200 से अधिक बच्चों को शिक्षा की मुख्यधारा से जोड़ने, 22 बाल विवाह रुकवाने, 18 से अधिक बार स्वैच्छिक रक्तदान करने तथा 4,000 से अधिक पौधरोपण कर पर्यावरण संरक्षण में उल्लेखनीय योगदान दिया है।

साथ ही ग्रामीण क्षेत्रों में शिक्षा, स्वच्छता, महिला सशक्तिकरण और साइबर सुरक्षा को लेकर कई जागरूकता अभियान भी चलाए हैं।सम्मान मिलने पर राहुल राज ने इसे बिहार, गया, परैया और पुनाकला के लोगों का सम्मान बताया। उन्होंने अपनी सफलता का श्रेय माता-पिता, परिवार, सहयोगियों और ग्रामीणों को देते हुए युवाओं से समाज सेवा एवं राष्ट्र निर्माण में सक्रिय भागीदारी की अपील की। इस उपलब्धि पर परैया विकास संघर्ष मोर्चा के संयोजक रंजन सिंह ने उन्हें बधाई दी।

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