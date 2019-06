इस राज्य में आशा कार्यकर्ताओं को बड़ा तोहफा, मासिक वेतन में 7 हजार रुपये की बढ़ोतरी

आंध्र प्रदेश की नई सरकार ने आशा कार्यकर्ताओं को लेकर एक बड़ा फैसला लिया है। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री वाएस जगनमोहन रेड्डी ने राज्य की आशा कार्यकर्ताओं को बड़ा तोहफा देते हुए उनकी मासिक वेतन में बड़ा इजाफा किया है। आंध्र प्रदेश की राजधानी अमरावती में मुख्यमंत्री वाईएस जगनमोहन रेड्डी ने मेडिकल और स्वास्थ्य विभाग की आशा वर्कर्स की वर्तमान सैलरी 3000 को बढ़ाकर 10 हजार कर दिया है। यानी अब आशा कार्यकर्ताओं की सैलरी में 7000 रुपये का इजाफा हो गया है। बता दें कि लोकसभा चुनाव के साथ ही आंध्र प्रदेश में विधानसभा चुनाव भी हुए, जिसमें जगनमोहन रेड्डी की पार्टी को जीत मिली और चंद्रबाबू नायडू की पार्टी टीडीपी को हार का मुंह देखना पड़ा।

Amaravati: Andhra Pradesh Chief Minister YS Jaganmohan Reddy has increased the salaries of Asha workers in medical & health department from existing Rs 3,000 to Rs 10,000. (File pic) pic.twitter.com/Mg4l61Aldj