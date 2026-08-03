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यू-ट्यूबर ने विषाक्त खाकर दी जान

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, झांसी
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झांसी के ग्राम पंचायत गैराहा में एक यू-ट्यूबर पुष्पेंद्र कुशवाहा ने जहर खाकर आत्महत्या कर ली। उसकी मां खेत पर थी और पिता काम पर गए थे। जब परिवार लौटे तो उन्हें उसकी हालत बिगड़ी मिली। इलाज के दौरान उसकी मृत्यु हो गई। पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है।

यू-ट्यूबर ने विषाक्त खाकर दी जान

झांसी। उल्दन थाना क्षेत्र के ग्राम पंचायत गैराहा में यू-ट्यूबर ने जहर खाकर जान दे दी। बंद कमरे में वह बेसुध मिलने से परिवार में कोहराम मच गया। वहीं पुलिस ने जांच शुरू कर दी है। गांव गैराहा निवासी पुष्पेंद्र कुशवाहा यूट्यूब चैनल चलाते थे। वह कई समस्याओं पर भी वीडियो बनाकर यूट्ब पर डाउनलोड करते थे। उसे प्रसारित करते थे। बीती देर शाम वह घर पर थे। उनकी मां खेत पर पशुओं को चारा देने गई थी। पिता काम पर गए थे। तभी पुष्पेंद्र अंदर के कमरे में गए। वहां उन्होंने विषाक्त गटक लिया। जिससे उनकी हालत बिगड़ गई। जब परिजन घर पहुंचे और पुष्पेंद्र की हालत देख दंग रह गए।

आनन-फानन में उन्हें सामुदायिक स्वास्थ्य केंदं बंगरा ले गए। जहां हालत नाजुक होने पर डॉक्टरों ने मेडिकल कॉलेज झांसी भेज दिया। सोमवार इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई। जिससे परिजन बिलख पड़े। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। पुलिस की मानें तो प्रथम दृष्टया मामला खुदकुशी का है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने पर स्पष्ट हो सकेगा। ग्राम प्रधान गैराहा प्रतिनिधि अर्जुन सिंह ने बताया कि मामले की निष्पक्ष जांच की जाए।

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