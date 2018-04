Youtube ने मणिपुर के शख्स को परिवार से मिलवाया, 40 साल पहले खोया था शख्स

मुंबई के एक फोटोग्राफर के बनाए गए यूट्यूब वीडियो ने मणिपुर के एक परिवार को खोए हुए परिवार के सदस्य से मिलने वाले हैं। इसका श्रेय जाता मुम्बई के फोटोग्राफर फिरोज शाकिर को। खोमदरम एक दिहाड़ी मजदूर हैं और इंफाल के रहने वाले हैं। 40 साल पहले 1978 में ये अपने घर से चले गए थे। इनके परिवार को बिल्कुल भी जानकारी नहीं थी कि खोमदान कहां गए। परिवार ने इन्हें बहुत ढूंढा लेकिन ये नहीं मिले।

ऐसा बताया जा रहा है कि खोमदरम मानसिक रुप से परेशान थे। यह भी बताया जा रहा है कि वो मणिपुर राइफल्स के एक जवान भी रह चुके हैं। एक अंग्रेजी अखबार के मुताबिक मुंबई के एक फोटोग्राफर फिरोज को एक दिन ये अचानक सड़क पर गाना गाते मिले। फिरोज ने उनका वीडियो पिछले साल 17 अक्टूबर को यूट्यूब पर अपलोड कर दिया। यूट्यूब पर ब्राउजिंग करते हुए ये वीडियो अरुणाचल प्रदेश के एक प्रोफेसर ने देखा और खोमदरम को पहचान लिया।

.@AngellicAribam tweeted video of a stranded man in Bandra to @MumbaiPolice While we secured him, @SamarendraAtom tweeted & identified him as Khomdram Singh from Manipur,missing since 40 yrs! Our Twitter team coordinated b/w Bandra & Patsoi Pstn to reunite Mr Singh with family 😊 pic.twitter.com/9zZhOmZF3p