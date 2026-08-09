नदियों का स्वास्थ्य सुधार राष्ट्रीय कर्तव्य : व्योमेश शुक्ल
प्रयागराज के युवा लेखकों और साहित्य-प्रेमियों ने नागरी प्रचारिणी सभा में व्याख्यान के दौरान गंगा की महिमा और जल स्वास्थ्य के महत्व पर चर्चा की। सभा के प्रधानमंत्री व्योमेश शुक्ल ने कहा कि नदियों और जल का संरक्षण राष्ट्रीय कर्तव्य है। इस दौरान युवा लेखकों ने कला दीर्घाओं का अवलोकन भी किया।
वाराणसी, संवाददाता। प्रयागराज के युवा लेखकों और साहित्य-प्रेमियों का समूह बौद्धिक भ्रमण पर शनिवार को नागरी प्रचारिणी सभा पहुंचा। आजाद रीड्स की ओर से सभा के आर्यभाषा पुस्तकालय में नदी, नगर और सभ्यता पर सभा के प्रधानमंत्री व्योमेश शुक्ल का व्याख्यान हुआ। उन्होंने कहा कि तीर्थ इसलिए तीर्थ हैं क्योंकि वहां पानी है। पानी को किसी जगह से जोड़ दीजिए तो वह तीर्थ बन जाती है। गंगाजी बनारस की जादू हैं। उन्होंने कहा कि गंगा को महज विज्ञान के भरोसे नहीं समझा जा सकता। कई बार वैज्ञानिक तथ्य ही उसकी अलौकिकता को उजागर कर देते हैं। गंगा समेत सभी नदियों के स्वास्थ्य-सुधार को राष्ट्रीय कर्तव्य की तरह पहचानना जरूरी है।
उन्होंने कहा कि गंगा का डस्टबिन की तरह इस्तेमाल न कीजिये। इसके पहले युवा लेखकों ने सभा परिसर में स्थापित तीनों कला दीर्घाओं का अवलोकन किया। इस मौके पर अक्षत, राघव, तापस, विनायक, स्वाति, अपूर्वा, आकाश, विशाल, शाश्वत, त्रयी और तरुण आदि उपस्थित रहे।
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