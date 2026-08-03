स्वस्थ सशक्त भारत के निर्माण के लिए नशे से दूर रहें युवा
उरई में युवा कल्याण एवं प्रादेशिक विकास दल विभाग ने नशा मुक्त युवा फॉर विकसित भारत अभियान की शुरुआत की। रैली निकालकर युवाओं से नशे से दूर रहने की अपील की गई। कार्यक्रम में जिला अधिकारियों ने स्वस्थ और जागरूक युवा शक्ति पर जोर दिया, साथ ही नशे के विरुद्ध जनजागरूकता रैली भी आयोजित की गई।
उरई। संवाददाता युवा कल्याण एवं प्रादेशिक विकास दल विभाग ने नशा मुक्त युवा फॉर विकसित भारत अभियान का आयोजन किया। इस दौरान रैली निकालकर स्वस्थ भारत निर्माण के लिए युवाओं से नशे से दूर रहने की अपील की गई।रविवार को विकास भवन स्थित लक्ष्मीबाई सभागार में पीएम के कार्यक्रम का सजीव प्रसारण किया गया, जिसमें प्रधानमंत्री के संदेश को युवाओं तक पहुंचाया गया। कार्यक्रम में जनपद के नौ विकास खण्डों से आए मंगल दल, पीआरडी जवानों एवं युवा खिलाड़ियों ने उत्साहपूर्वक सहभागिता की। इस अवसर पर नशे के विरुद्ध जनजागरूकता रैली भी निकाली गई। जिलाधिकारी राजेश कुमार पाण्डेय ने रैली को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया।
सीडीओ केके सिंह ने कहा कि स्वस्थ, जागरूक और अनुशासित युवा शक्ति ही राष्ट्र की सबसे बड़ी पूंजी है तथा नशे से दूरी ही उज्ज्वल भविष्य की सबसे मजबूत नींव है। डीडीओ निशान्त पाण्डेय, परियोजना निदेशक अखिलेश तिवारी एवं जिला क्रीड़ाधिकारी शैलेन्द्र कुशवाहा ने भी युवाओं से नशा मुक्त समाज के निर्माण में सक्रिय भूमिका निभाने का आह्वान किया।
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