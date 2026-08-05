सीयूजे में युवा मतदाताओं को किया गया जागरूक

रांची में युवा मतदाताओं के बीच जागरुकता बढ़ाने के लिए केंद्रीय विश्वविद्यालय झारखंड में विशेष संवाद कार्यक्रम का आयोजन किया गया। मुख्य वक्ता डॉ राजर्षि पाधी ने मतदान को एक अधिकार और कर्तव्य बताया। कार्यक्रम में विद्यार्थियों ने लोकतांत्रिक प्रक्रिया में सक्रिय भागीदारी का संकल्प लिया।

रांची, विशेष संवाददाता। भारत निर्वाचन आयोग और मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी, झारखंड के निर्देशन में चलाए जा रहे न्यू वोटर्स अभियान के अंतर्गत बुधवार को केंद्रीय विश्वविद्यालय झारखंड (सीयूजे) के इलेक्टोरल लिटरेसी क्लब की ओर से युवा मतदाताओं में जागरुकता बढ़ाने के उद्देश्य से विशेष संवाद कार्यक्रम का आयोजन किया गया।

कार्यक्रम का उद्देश्य मुख्य वक्ता राजनीति विज्ञान एवं लोक प्रशासन विभाग की प्राध्यापक डॉ राजर्षि पाधी ने कहा कि प्रत्येक पात्र युवा को अपना नाम मतदाता सूची में अवश्य दर्ज कराना चाहिए। मतदान सिर्फ एक अधिकार ही नहीं, बल्कि राष्ट्र के प्रति हमारा महत्वपूर्ण कर्तव्य भी है। उन्होंने युवाओं से लोकतांत्रिक प्रक्रिया में सक्रिय भागीदारी निभाने का आह्वान किया।

कार्यक्रम का संचालन कार्यक्रम की प्रस्तावना व संचालन विश्वविद्यालय के इलेक्टोरल लिटरेसी क्लब के नोडल अधिकारी डॉ शशांक कुलकर्णी ने किया। उन्होंने कहा कि झारखंड का इलेक्टोरल लिटरेसी क्लब विश्वविद्यालय के प्रत्येक युवा मतदाता तक लोकतांत्रिक जागरुकता पहुंचाने के लिए निरंतर प्रयासरत है। यह सिर्फ एक कार्यक्रम नहीं, बल्कि राष्ट्रव्यापी जन-जागरुकता अभियान है, जिसमें युवाओं की सक्रिय भागीदारी भारत के लोकतंत्र को और अधिक सशक्त बनाएगी।

कार्यक्रम का समापन कार्यक्रम का समापन राजनीति विज्ञान एवं लोक प्रशासन विभाग के प्राध्यापक डॉ संजय कुमार अग्रवाल के धन्यवाद ज्ञापन एवं प्रेरक संबोधन के साथ हुआ। उन्होंने विद्यार्थियों से अपने राष्ट्रीय कर्तव्यों के प्रति सजग व जागरूक रहने और लोकतांत्रिक मूल्यों को अपने जीवन में अपनाने का आह्वान किया। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में विद्यार्थियों ने सहभागिता की और मतदाता पंजीकरण व लोकतांत्रिक उत्तरदायित्व के प्रति जागरूक रहने का संकल्प लिया। कार्यक्रम के आयोजन में डॉ प्रीति सिंह व डॉ देवाशीष का सहयोग रहा।