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टीसीएफ कप फुटबॉल प्रतियोगिता में स्पोर्ट्स स्टेडियम हथौड़ा का दबदबा

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, शाहजहांपुर
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टीसीएफ कप में विजेता बनने के बाद ट्रॉफियों के साथ स्पोर्ट्स स्टेडियम हथौड़ा, शाहजहांपुर के खिलाड़ी एवं अतिथि।तिलहर, संवाददाता। टाइगर फुटबॉल क्लब (टीएफ

टीसीएफ कप फुटबॉल प्रतियोगिता में स्पोर्ट्स स्टेडियम हथौड़ा का दबदबा

तिलहर। टाइगर फुटबॉल क्लब (टीएफसी) की ओर से आयोजित टीसीएफ कप अंडर-14 बालक एवं बालिका फुटबॉल प्रतियोगिता में स्पोर्ट्स स्टेडियम हथौड़ा, शाहजहांपुर की टीमों ने शानदार प्रदर्शन करते हुए दोनों वर्गों के खिताब अपने नाम किए। प्रतियोगिता के दौरान खिलाड़ियों ने उत्कृष्ट खेल कौशल का प्रदर्शन कर दर्शकों का भरपूर मनोरंजन किया। समापन समारोह में मुख्य अतिथि एनसीसी के लेफ्टिनेंट आनंद शर्मा तथा विशिष्ट अतिथि द रेनेसां एकेडमी के प्रबंधक डॉ. आलोक अग्रवाल ने विजेता एवं उपविजेता टीमों के खिलाड़ियों को ट्रॉफी, मेडल और मोमेंटो देकर सम्मानित किया। उन्होंने खिलाड़ियों का उत्साहवर्धन करते हुए खेलों में निरंतर मेहनत करने की प्रेरणा दी।

व्यक्तिगत पुरस्कारों में स्पोर्ट्स स्टेडियम हथौड़ा के खिलाड़ी ऋतिक को बेस्ट गोलकीपर तथा आरव सिंह को बेस्ट स्कोरर का पुरस्कार प्रदान किया गया। प्रतियोगिता के सफल आयोजन में टाइगर फुटबॉल क्लब के मैनेजर आलोक यादव की महत्वपूर्ण भूमिका रही। इस अवसर पर जिला क्रीड़ाधिकारी एसपी बमनिया, फुटबॉल प्रशिक्षक पंकज कुमार, हॉकी प्रशिक्षक मुजाहिद अली, भारोत्तोलन प्रशिक्षक अजय पाल वर्मा, शकील अहमद, कबड्डी प्रशिक्षक निशांत कुमार सहित कई लोग मौजूद रहे।

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