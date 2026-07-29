केडीसी में 31 को साहित्यिक एवं रचनात्मक प्रतियोगिता
बहराइच में 31 जुलाई को किसान पी.जी. कॉलेज में 'नशा मुक्त युवा विकसित भारत अभियान' के तहत विभिन्न साहित्यिक एवं रचनात्मक प्रतियोगिताओं का आयोजन किया जाएगा। इसमें कविता लेखन, नारा लेखन, नृत्य, नुक्कड़ नाटक, लघु फिल्म, वाद-विवाद, भाषण, लोक गीत और पेंटिंग जैसी गतिविधियाँ शामिल होंगी।
बहराइच। जिला युवा अधिकारी मेरा युवा भारत बहराइच नवनीत कुमार ने बताया कि नशा मुक्त युवा विकसित भारत अभियान के अंतर्गत 31 जुलाई को किसान पी.जी. कॉलेज बहराइच में युवाओं की प्रतिभा सृजनात्मक अभिव्यक्ति एवं सकारात्मक सोच को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से विभिन्न साहित्यिक एवं रचनात्मक प्रतियोगिताओं का आयोजन प्रस्तावित है। 31 जुलाई को कविता लेखन, नारा लेखन, नृत्य, नुक्कड़ नाटक, रील लघु फिल्म, वाद-विवाद, भाषण, लोक गीत एवं पेंटिंग ईत्यादि प्रतियोगिता का आयोजन किया जायेगा।
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