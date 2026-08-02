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पीएम के वर्चुअल संवाद में युवाओं में दिखा उत्साह

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, फर्रुखाबाद कन्नौज
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एक नजर के लिए । फर्रुखाबाद। युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्रालय की ओर से रविवार को आयोजित राष्ट्रव्यापी अभियान के तहत पीएम के वर्चुअल संवाद में युवाओं में

पीएम के वर्चुअल संवाद में युवाओं में दिखा उत्साह
पीएम के वर्चुअल संवाद में युवाओं में दिखा उत्साह

फर्रुखाबाद। युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्रालय की ओर से रविवार को आयोजित राष्ट्रव्यापी अभियान के तहत बढ़पुर ब्लाक सभागार में युवाओं ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का वर्चुअल संवाद सुना। इस दौरान उपस्थित युवा प्रतिभागियों ने नशामुक्त भारत की सामूहिक शपथ ली। इस संवाद में एनएसएस, युवा क्लब के सदस्य भी शामिल रहे। मुख्य संयोजक सुरेंद्र पांडेय ने युवाओं को नशे से दूर रहने का आहवान किया।

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