पीएम के वर्चुअल संवाद में युवाओं में दिखा उत्साह
एक नजर के लिए । फर्रुखाबाद। युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्रालय की ओर से रविवार को आयोजित राष्ट्रव्यापी अभियान के तहत पीएम के वर्चुअल संवाद में युवाओं में
फर्रुखाबाद। युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्रालय की ओर से रविवार को आयोजित राष्ट्रव्यापी अभियान के तहत बढ़पुर ब्लाक सभागार में युवाओं ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का वर्चुअल संवाद सुना। इस दौरान उपस्थित युवा प्रतिभागियों ने नशामुक्त भारत की सामूहिक शपथ ली। इस संवाद में एनएसएस, युवा क्लब के सदस्य भी शामिल रहे। मुख्य संयोजक सुरेंद्र पांडेय ने युवाओं को नशे से दूर रहने का आहवान किया।
लेखक के बारे मेंHindustan | Bureau
हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्यों सहित देश की राजधानी दिल्ली और एनसीआर (नोएडा, गाजियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्करण प्रकाशित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपरि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद विस्तार से न्यूज रिपोर्ट प्रकाशित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।और पढ़ें