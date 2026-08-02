सशक्त, व्यसनमुक्त युवा ही राष्ट्र की बड़ी ताकत
कानपुर में विश्व हिन्दू परिषद और बजरंग दल ने युवा समिट 2026-27 का आयोजन किया। कार्यक्रम में 'नशा मुक्त युवा' पर जोर दिया गया और सशक्त युवाओं की आवश्यकता पर बात की गई। प्रांत अध्यक्ष राजीव महाना ने कहा कि युवा भारत के विकास की जिम्मेदारी उठाएं।
कानपुर। विश्व हिन्दू परिषद और बजरंग दल के संयुक्त तत्वावधान में रविवार को सरस्वती विद्या मंदिर इंटर कॉलेज, डिफेंस कॉलोनी, केडीए, जाजमऊ में युवा समिट 2026-27 का आयोजन हुआ। 'नशा मुक्त युवा-विकसित भारत का सजीव प्रसारण युवाओं को दिखाया गया। प्रांत अध्यक्ष राजीव महाना और प्रांत मंत्री राजू पोरवाल ने कहा कि सशक्त और व्यसनमुक्त युवा ही राष्ट्र की सबसे बड़ी ताकत हैं। यही युवाओं के कंधे पर ही 'विकसित भारत 2047' के सपने को साकार करने की जिम्मेदारी है। राजू पोरवाल ने युवाओं से बजरंग दल और युवतियों से दुर्गावाहिनी में अधिक से अधिक संख्या में जुड़ने का आह्वान किया।
राष्ट्र और धर्म रक्षा के लिए युवाओं के सशक्तीकरण को अनिवार्य बताया। कार्यक्रम में प्रान्त सह संयोजक अमरनाथ के नेतृत्व में महानगर के कार्यकर्ता बंधु बड़ी संख्या में रहे।
लेखक के बारे मेंHindustan | Bureau
हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्यों सहित देश की राजधानी दिल्ली और एनसीआर (नोएडा, गाजियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्करण प्रकाशित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपरि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद विस्तार से न्यूज रिपोर्ट प्रकाशित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।और पढ़ें