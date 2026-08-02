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सशक्त, व्यसनमुक्त युवा ही राष्ट्र की बड़ी ताकत

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, कानपुर
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कानपुर में विश्व हिन्दू परिषद और बजरंग दल ने युवा समिट 2026-27 का आयोजन किया। कार्यक्रम में 'नशा मुक्त युवा' पर जोर दिया गया और सशक्त युवाओं की आवश्यकता पर बात की गई। प्रांत अध्यक्ष राजीव महाना ने कहा कि युवा भारत के विकास की जिम्मेदारी उठाएं।

सशक्त, व्यसनमुक्त युवा ही राष्ट्र की बड़ी ताकत

कानपुर। विश्व हिन्दू परिषद और बजरंग दल के संयुक्त तत्वावधान में रविवार को सरस्वती विद्या मंदिर इंटर कॉलेज, डिफेंस कॉलोनी, केडीए, जाजमऊ में युवा समिट 2026-27 का आयोजन हुआ। 'नशा मुक्त युवा-विकसित भारत का सजीव प्रसारण युवाओं को दिखाया गया। प्रांत अध्यक्ष राजीव महाना और प्रांत मंत्री राजू पोरवाल ने कहा कि सशक्त और व्यसनमुक्त युवा ही राष्ट्र की सबसे बड़ी ताकत हैं। यही युवाओं के कंधे पर ही 'विकसित भारत 2047' के सपने को साकार करने की जिम्मेदारी है। राजू पोरवाल ने युवाओं से बजरंग दल और युवतियों से दुर्गावाहिनी में अधिक से अधिक संख्या में जुड़ने का आह्वान किया।

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राष्ट्र और धर्म रक्षा के लिए युवाओं के सशक्तीकरण को अनिवार्य बताया। कार्यक्रम में प्रान्त सह संयोजक अमरनाथ के नेतृत्व में महानगर के कार्यकर्ता बंधु बड़ी संख्या में रहे।

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