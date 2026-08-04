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युवक ने फंदा लगाकर की आत्महत्या

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, हाथरस
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मृतक प्रदीप का फाइल फोटोहाउस पर मौजूद मृतक के परिजन - चिकित्सक ने जिला अस्पताल में किया मृत घोषित - गांव के लोगों पर प्रताड़ना का आरोप - कोतवाली मुर

युवक ने फंदा लगाकर की आत्महत्या

हाथरस, संवाददाता। कोतवाली मुरसान क्षेत्र के गांव सरकोरिया में युवक ने फंदा लगाकर आत्महत्या कर ली। पुलिस ने शव पोस्टमार्टम के भेज दिया। परिजनों ने आरोप लगाया है कि गांव के उधार के रुपयों को लेकर गांव के कुछ लोग उसे प्रताड़ित कर रहे थे।गांव सरकोरिया निवासी प्रदीप 30 पुत्र जगवीर सिंह ने कुछ समय पहले गांव के एक परिवार से मोबाइल फोन खरीदने के लिए रुपए उधार लिए थे। परिजनों का आरोप है कि समय पर कर्ज न चुका पाने के कारण आरोपी पक्ष उस पर लगातार दबाव बना रहा था। आरोप है कि आरोपियों ने प्रदीप का मोबाइल फोन भी छीन लिया था।

उसे परिवार से झगड़ा कर पैसे लाने के लिए उकसाते थे। सोमवार की रात प्रदीप घर से निकला था। काफी देर तक वापस न लौटने पर परिजनों ने उसकी तलाश शुरू की। घर के सामने बने मुर्गी फार्म पर प्रदीप फंदे से लटका मिला। परिजन उसे फंदे से उतारकर जिला अस्पताल लेकर आए। जहां चिकित्सक ने उसे मृत घोषित कर दिया। मौत की जानकारी होते ही परिजनों में कोहराम मच। अस्पताल से घटना की सूचना पुलिस को दी गई। सूचना पर पुलिस अस्पताल पहुंच गई। पुलिस ने शव पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। मृतक प्रदीप ने अपने पीछे 11 वर्षीय एक बेटा छोड़ गया है। थाना मुरसान प्रभारी गिरीश चंद्र गौतम का कहना है कि मृतक के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। मामले की जांच शुरू कर दी गई है।

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