कावड़ियों का दल देवघर रवाना

कावड़ियों का दल देवघर रवाना
सिमडेगा के युवा समाजसेवियों का दल मंगलवार को देवघर के लिए रवाना हुआ। पहले वे सरना मंदिर और महावीर मंदिर में पूजा-अर्चना कर जिले की भलाई की कामना की। दल का नेतृत्व राजेश केशरी ने किया। कांवड़ यात्रा में श्रद्धालु सुल्तानगंज से जल लेकर राजमार्ग पर पैदल चलते हुए भगवान भोलेनाथ का जलाभिषेक करेंगे।
सिमडेगा, जिला प्रतिनिधि। शहर के युवा समाजसेवी का दल बोल बम के जयकारे के साथ मंगलवार को देवघर के लिए रवाना हुआ। देवघर रवाना होने से पूर्व कांवड़ियों का दल सरना मंदिर, महावीर मंदिर में पूजा अर्चना करते हुए जिले के कल्याण की कामना की। समूह का नेतृत्व कर रहे हैं राजेश केशरी ने बताया कि सभी श्रद्धालु सुल्तानगंज से जल उठाएंगे और पैदल यात्रा करते हुए देवघर पहुंचकर भगवान भोलेनाथ का जलाभिषेक करेंगे। मौके पर विष्णु शर्मा, राहुल, अमित, पिंटू, रोहित, केशव, संजय सहित कई लोग उपस्थित थे।
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