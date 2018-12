कार्यक्रम के दौरान केंद्रीय मंत्री रामदास अठावले को युवक ने जड़ा तमाचा

केंद्रीय सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता राज्यमंत्री रामदास अठावले को एक कार्यक्रम के दौरान युवक ने थप्पड़ मार दिया। बताया जा रहा है कि रामदास ठाणे के अबंरनाथ इलाके में आयोजित एक कार्यक्रम में शिरकत करने पहुंचे थे।

कार्यक्रम के दौरान ही वहां के स्थानीय युवक प्रवीण गोसावी ने उन्हें थप्पड़ मार दिया। इसके बाद गुस्साए अठावले के समर्थक कार्यकर्ताओं ने भी प्रवीण की पिटाई कर डाली। इसके बाद घायल युवक को अस्पताल में भर्ती करवाया गया है।

Thane: Union Minister Ramdas Athawale slapped by a person at an event in Ambernath. The person identified as Pravin Gosavi was thrashed by the crowd subsequently and later detained by the police. Gosavi is being treated at a nearby hospital. #Maharashtra pic.twitter.com/AmKsqBLkEP