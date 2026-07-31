युवाओं को कौशल विकास और सामाजिक सहभागिता से जोड़ें

युवाओं को कौशल विकास और सामाजिक सहभागिता से जोड़ें
कानपुर देहात में एडीएम प्रशासन अमित कुमार की अध्यक्षता में जिला सलाहकार समिति की बैठक हुई। बैठक में युवाओं के कौशल विकास एवं 'माई भारत पोर्टल' के प्रभावी क्रियान्वयन पर चर्चा की गई। अधिकारियों को निर्देश दिया गया कि अधिक से अधिक युवा पोर्टल पर पंजीकरण कराएं ताकि उन्हें सरकारी योजनाओं का लाभ मिल सके।
कानपुर देहात,संवाददाता। एडीएम प्रशासन अमित कुमार की अध्यक्षता में शुक्रवार को कलेक्ट्रेट सभागार कक्ष में जिला सलाहकार समिति की बैठक संपन्न हुई। बैठक में युवाओं के कौशल विकास,सामाजिक सहभागिता एवं राष्ट्र निर्माण से जुड़ी गतिविधियों को गति देने के उद्देश्य से ‘माई भारत पोर्टल’ के प्रभावी क्रियान्वयन पर विस्तार से चर्चा की गई। बैठक की अध्यक्षता करते हुए एडीएम प्रशासन ने संबंधित विभागीय अधिकारियों को निर्देशित किया कि जनपद के अधिक से अधिक युवाओं का ‘माई भारत पोर्टल’ पर पंजीकरण सुनिश्चित किया जाए, इससे युवाओं को विभिन्न सरकारी योजनाओं, स्वयंसेवी गतिविधियों, कौशल विकास कार्यक्रमों एवं नेतृत्व विकास से संबंधित अवसरों का लाभ प्राप्त मिल सके।
उन्होंने कहा कि युवाओं की ऊर्जा और प्रतिभा को सकारात्मक दिशा प्रदान करने के लिए पोर्टल का व्यापक प्रचार-प्रसार किया जाना जरुरी है। बैठक में नेहरू युवा केंद्र अधिकारी प्रिया तिवारी, जिला क्रीड़ा अधिकारी नीलम सिद्दीकी,एसीएमओ आशीष बाजपेई, उपायुक्त उद्योग प्रभात यादव सहित विभिन्न विभागों के अधिकारी उपस्थित रहे।
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