दबंगों ने युवक को गोली मारी, हालत गंभीर

आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे के हविलिया कट से दोस्त के भाई को लेने गए युवक को नामजदों ने घेरकर गोली मार दी। गोली उसकी पीठ में लगी, जिससे वह घायल होकर गिर पड़ा। शोरगुल होने पर आसपास के लोग मौके पर दौड़े और घायल को सैफई अस्पताल भिजवाया। पुलिस ने आधा दर्जन नामजदों के खिलाफ जानलेवा हमला करने का मुकदमा दर्ज किया है। मामला दर्ज कर पुलिस आरोपियों की तलाश कर रही है लेकिन वे भाग निकले हैं। पुरानी रंजिश में घटना को अंजाम देने की बात सामने आयी है। इटावा के नगला किशोरी निवासी गौरव ने पुलिस को तहरीर देकर जानकारी दी कि 30 जुलाई की रात साढ़े नौ बजे उसका भाई सौरभ पुत्र प्रहलाद अपने दोस्त के भाई ऋषी पुत्र वीरेंद्र सिंह निवासी त्रिलोकपुर के साथ बाइक से सनी पुत्र वीरेंद्र सिंह निवासी त्रिलोकपुर को आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे से लेने जा रहा था। मोहब्बतपुर चौराहे के निकट रात साढ़े नौ बजे टाटा सफारी से आए पवन उर्फ लउआ पुत्र रामाधार निवासी नगला शीशीया थाना सैफई, अब्बास पुत्र बशीर निवासी मोहब्बतपुर थाना कुर्रा, अंकित पुत्र संजीव कुमार निवासी बहादुरपुर कुर्रा, महेंद्र प्रताप पुत्र रामसरन मोहब्बतपुर कुर्रा, अविनाशी पुत्र ज्ञानपाल निवासी बहादुरपुर सैफई दो अज्ञात बाइक सवारों के साथ आए और पिस्टल व तमंचे से मारपीट करने लगे。