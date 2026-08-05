नशामुक्ति प्रतियोगिताओं में युवाओं ने दिखाया दम
माय भारत सहारनपुर द्वारा नालंदा वर्ल्ड स्कूल में आयोजित 'नशा मुक्त युवा फॉर विकसित भारत' प्रतियोगिता में 150 से अधिक युवाओं ने भाग लिया। प्रतिभागियों ने नशे के दुष्प्रभावों पर विविध विधाओं में प्रस्तुतियां दीं। विजेता राज्य स्तर पर सहारनपुर का प्रतिनिधित्व करेंगे। एसपी देहात ने कार्यक्रम का उद्घाटन किया और सकारात्मकता का संदेश दिया।
माय भारत सहारनपुर की ओर से नालंदा वर्ल्ड स्कूल में आयोजित जिला स्तरीय ‘नशा मुक्त युवा फॉर विकसित भारत’ प्रतियोगिताओं में युवाओं ने शानदार प्रदर्शन किया। 150 से अधिक प्रतिभागियों ने आठ विधाओं में अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन किया। प्रथम स्थान हासिल करने वाले प्रतिभागी अब राज्य स्तरीय प्रतियोगिता में सहारनपुर का प्रतिनिधित्व करेंगे। युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्रालय के तत्वावधान में आयोजित कार्यक्रम का शुभारंभ एसपी देहात मयंक पाठक ने किया। वाद-विवाद, चित्रकला, स्लोगन लेखन, नुक्कड़ नाटक, संगीत, नृत्य, स्लैम पोएट्री और रील/शॉर्ट फिल्म प्रतियोगिताओं में प्रतिभागियों ने नशे के दुष्प्रभावों पर प्रभावी प्रस्तुतियां दीं। समापन पर एसपी सिटी व्योम बिंदल ने विजेताओं को स्मृति चिन्ह और प्रमाणपत्र देकर सम्मानित किया तथा युवाओं को नशे से दूर रहकर सकारात्मक गतिविधियों से जुड़ने का संदेश दिया।
जिला युवा अधिकारी कुश कुमार ने बताया कि प्रतियोगिता का उद्देश्य युवाओं में नशामुक्ति के प्रति जागरूकता बढ़ाना है। कार्यक्रम में सुभाष चौधरी, संयोजक आर्यव्रत, इर्तजा हसन, ममता सिंघल, संदीप शर्मा, निधि राणा, वेदांश आर्य, विमल पेगवाल, अमीर खान, मोहम्मद यूनुस, करण चौहान, गीता चौहान, जहीर आलम, ज्योति अग्रवाल और मोनिका सिंह मौजूद रहे।
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