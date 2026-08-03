ट्रेन से गिरकर युवक घायल
गहमर रेलवे स्टेशन पर सोमवार को पूर्वा एक्सप्रेस से यात्रा कर रहे एक युवक गिर गया, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गया। बलवंत सिंह, जो दिल्ली से घर आ रहे थे, नींद में प्लेटफार्म पर गिर पड़े और उनका दाहिना पैर कट गया। पुलिस ने तुरंत एम्बुलेंस बुलाकर उन्हें अस्पताल भेजा।
बारा। गहमर रेलवे स्टेशन पर सोमवार की सुबह पूर्वा एक्सप्रेस से यात्रा कर रहे एक युवक के नीचे गिर जाने से वह बुरी तरह घायल हो गया। मौजूद पुलिसकर्मियों द्वारा एम्बुलेंस से उसे तत्काल अस्पताल भेजवाया गया। जानकारी अनुसार बलवंत सिंह पुत्र शिवशंकर सिंह निवासी सब्बलपुर जमानिया पूर्वा एक्सप्रेस से दिल्ली से घर आ रहे थे। उनको मुगलसराय ही उतरना था लेकिन नींद लग जाने के कारण वह उतर नहीं पाए। जब गहमर प्लेटफार्म पर गाड़ी पहुंची तो किसी तरह वह नीचे गिर गए और उनका दाहिना पैर कट गया। आरपीएफ जवान अंजनी गुप्ता की ततपरता से उन्हें तत्काल एम्बुलेंस से अस्पताल भेजवाया गया।
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