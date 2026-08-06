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बाबाधाम के सहायता शिविर में पहुंचे विधायक सरयू राय

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, जमशेदपुर
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गोविंदपुर के युवकों की एक सेवा संस्था ने बाबाधाम के मार्ग पर दुम्मा बॉर्डर पर कांवरियों के लिए सहायता शिविर लगाया है। विधायक सरयू राय ने शिविर में पहुंचकर सेवा की और संस्था के काम की सराहना की। यह शिविर पूरे श्रावण मास चलेगा जिसमें कांवरियों को भोजन, विश्राम और अन्य सुविधाएं उपलब्ध कराई जा रही हैं।

बाबाधाम के सहायता शिविर में पहुंचे विधायक सरयू राय

कांवरियों की सेवा के लिए गोविंदपुर के युवकों की एक सेवा संस्था ने बाबाधाम के मार्ग पर दुम्मा बॉर्डर में सहायता शिविर लगाया है। संस्था के अजय कुमार ने बताया कि सोमवार को जमशेदपुर पश्चिम के विधायक सरयू राय शिविर में पहुंचे और कांवरियों की सेवा की। विधायक ने संस्था के सदस्यों के प्रयास की सराहना की। अजय ने कहा कि शिविर पूरे श्रावण मास तक संचालित होगा। कांवरियों को निःशुल्क भोजन, विश्राम, पेयजल, दवा समेत आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध कराई जा रही हैं। बिहार के मंत्री श्रवण कुमार ने 30 जुलाई को सेवा शिविर का उद्घाटन किया था।

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