दुकान पर सामान लेने गए युवक पर चाकू से हमला, हालत गंभीर

घोसी, हिन्दुस्तान संवाद। कोतवाली अंतर्गत बोझी क्षेत्र के पीवाताल में मंगलवार की शाम करीब सात बजे दुकान पर सामान ले रहे युवक को तीन की संख्या में आये बदमाशों ने चाकू से ताबड़तोड़ वार कर गंभीर रूप से घायल कर दिया और मरा समझकर वहां से पूरे परिवार को जान से मारने की धमकी देते हुए चले गए थे। घटना की सूचना पर मौके पर पहुंचे क्षेत्राधिकारी डा.जितेन्द्र कुमार सिंह ने मौका मुआयना किया। कोतवाली पुलिस ने घायल युवक के चाचा की तहरीर पर दो नामजद व एक अज्ञात बदमाश पर विभिन्न गंभीर धाराओं में केस दर्ज किया है। कोतवाली अंतर्गत बोझी क्षेत्र के पीवाताल निवासी आदित्य सिंह पुत्र भास्कर सिंह मंगलवार की शाम करीब सात बजे गांव के बाहर सड़क के किनारे लगे बाजार से सामान खरीदने के लिए गया हुआ था।

वहां घात लगाकर पहले से बैठे बदमाशों ने युवक पर चाकू लेकर हमला बोल दिया और मरा समझकर ललकारते हुए व चाकू लहराते हुए पूरे परिवार को जान से मारने की धमकी देते हुए फरार हो गये। राहगीरों की सूचना पर परिजन दौड़ते भागते मौके पर पहुंचे और खून से लथपथ युवक को उपचार के लिये सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र घोसी ले गये। जहां से स्थिति गंभीर देख चिकित्सकों ने जिला अस्पताल रेफर कर दिया। वहां से भी हालत बिगड़ने पर बीएचयू ट्रामा सेंटर रेफर कर दिया गया। घटना की सूचना पर क्षेत्राधिकारी घोसी डॉ.जितेन्द्र कुमार सिंह, प्रभारी निरीक्षक रविन्द्र नाथ राय पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे और जांच पड़ताल की। युवक के चाचा दिवाकर सिंह की तहरीर पर कोतवाली पुलिस ने दो नामजद व एक अज्ञात पर हत्या के प्रयास सहित विभिन्न गंभीर धाराओं में केस दर्ज किया है।