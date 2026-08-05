Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

क्रीड़ा संकुल में युवकों का उपद्रव, खिलाड़ियों से मारपीट

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, वाराणसी
Follow us on Google News
share

वाराणसी के डॉ. भीमराव आंबेडकर क्रीड़ा संकुल में बुधवार सुबह युवकों ने खिलाड़ियों के साथ मारपीट की और तोड़फोड़ की। बिना प्रवेश कार्ड के परिसर में घुसने और ट्रैक के उपयोग से रोकने पर युवक नाराज हो गए। इस घटना में कई अंतरराष्ट्रीय खिलाड़ियों को चोटें आईं, पुलिस ने मामले की जांच शुरू की।

क्रीड़ा संकुल में युवकों का उपद्रव, खिलाड़ियों से मारपीट

वाराणसी, प्रमुख संवाददाता। बड़ालालपुर स्थित डॉ. भीमराव आंबेडकर क्रीड़ा संकुल में बुधवार सुबह उस समय अफरा-तफरी मच गई, जब बड़ी संख्या में पहुंचे युवकों ने खिलाड़ियों के साथ मारपीट कर ली और परिसर में जमकर तोड़फोड़ की। बताया जा रहा है कि बिना प्रवेश कार्ड के अंदर आने से रोके जाने और सिंथेटिक एथलेटिक ट्रैक के उपयोग से मना करने पर युवक आक्रोशित हो गए। आरएसओ नवीन सिंह के अनुसार, पहले युवकों की खिलाड़ियों और कर्मचारियों से कहासुनी हुई, जो देखते ही देखते मारपीट में बदल गई। इसके बाद उपद्रवियों ने क्रीड़ा संकुल परिसर में रखे हर्डल, हॉस्टल के टीवी, फर्नीचर तथा अन्य सामान को नुकसान पहुंचाया।

घटना से खिलाड़ियों और प्रशिक्षकों में दहशत फैल गई।बताया कि करीब चार से पांच सौ युवक एक साथ परिसर में घुस आए और उत्पात मचाया। उपद्रव के दौरान सरकारी संपत्ति को भी काफी नुकसान पहुंचा। अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ियों शकील अहमद, शम्सी रजा, लक्ष्मी शंकर समेत कई खिलाड़ियों को चोट आई है।घटना की सूचना तत्काल शिवपुर पुलिस को दी गई। सूचना मिलते ही शिवपुर पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस को देखकर कई युवक मौके से फरार हो गए, जबकि दर्जन भर युवकों को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है। पुलिस सीसीटीवी फुटेज और अन्य साक्ष्यों के आधार पर फरार आरोपियों की पहचान करने में जुटी है।

Hindustan | Bureau

लेखक के बारे में

Hindustan | Bureau

हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्‍यों सह‍ित देश की राजधानी द‍िल्‍ली और एनसीआर (नोएडा, गाज‍ियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्‍करण प्रकाश‍ित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपर‍ि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद व‍िस्‍तार से न्‍यूज र‍िपोर्ट प्रकाश‍ित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।

और पढ़ें
Crime News Varanasi Varanasi Latest News अन्य..
Hindi News , इंडिया न्यूज़ , आज का मौसम , विधानसभा चुनाव और Sawan 2026 से जुड़ी ताज़ा खबरों व पल-पल के अपडेट के लिए लाइव हिन्दुस्तान के साथ जुड़े रहें। UP Chunav 2027 , UP Vidhan Sabha Seats और UP Vidhan Sabha Candisates से जुड़ी सभी महत्वपूर्ण खबरें और जानकारी यहां पढ़ें। सभी बड़ी खबरें सबसे पहले पाने के लिए लाइव हिन्दुस्तान ऐप अभी डाउनलोड करें।