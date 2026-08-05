क्रीड़ा संकुल में युवकों का उपद्रव, खिलाड़ियों से मारपीट
वाराणसी के डॉ. भीमराव आंबेडकर क्रीड़ा संकुल में बुधवार सुबह युवकों ने खिलाड़ियों के साथ मारपीट की और तोड़फोड़ की। बिना प्रवेश कार्ड के परिसर में घुसने और ट्रैक के उपयोग से रोकने पर युवक नाराज हो गए। इस घटना में कई अंतरराष्ट्रीय खिलाड़ियों को चोटें आईं, पुलिस ने मामले की जांच शुरू की।
वाराणसी, प्रमुख संवाददाता। बड़ालालपुर स्थित डॉ. भीमराव आंबेडकर क्रीड़ा संकुल में बुधवार सुबह उस समय अफरा-तफरी मच गई, जब बड़ी संख्या में पहुंचे युवकों ने खिलाड़ियों के साथ मारपीट कर ली और परिसर में जमकर तोड़फोड़ की। बताया जा रहा है कि बिना प्रवेश कार्ड के अंदर आने से रोके जाने और सिंथेटिक एथलेटिक ट्रैक के उपयोग से मना करने पर युवक आक्रोशित हो गए। आरएसओ नवीन सिंह के अनुसार, पहले युवकों की खिलाड़ियों और कर्मचारियों से कहासुनी हुई, जो देखते ही देखते मारपीट में बदल गई। इसके बाद उपद्रवियों ने क्रीड़ा संकुल परिसर में रखे हर्डल, हॉस्टल के टीवी, फर्नीचर तथा अन्य सामान को नुकसान पहुंचाया।
घटना से खिलाड़ियों और प्रशिक्षकों में दहशत फैल गई।बताया कि करीब चार से पांच सौ युवक एक साथ परिसर में घुस आए और उत्पात मचाया। उपद्रव के दौरान सरकारी संपत्ति को भी काफी नुकसान पहुंचा। अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ियों शकील अहमद, शम्सी रजा, लक्ष्मी शंकर समेत कई खिलाड़ियों को चोट आई है।घटना की सूचना तत्काल शिवपुर पुलिस को दी गई। सूचना मिलते ही शिवपुर पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस को देखकर कई युवक मौके से फरार हो गए, जबकि दर्जन भर युवकों को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है। पुलिस सीसीटीवी फुटेज और अन्य साक्ष्यों के आधार पर फरार आरोपियों की पहचान करने में जुटी है।
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