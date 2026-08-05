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शादी का झांसा दे संबंध बनाए, गर्भपात न कराने पर धमकाया

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, लखनऊ
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- पीड़िता की शिकायत पर मड़ियांव पुलिस ने दर्ज की एफआईआर लखनऊ, संवाददाता।

शादी का झांसा दे संबंध बनाए, गर्भपात न कराने पर धमकाया

मड़ियांव में शादी का झांसा देकर युवती से दुष्कर्म किया। पीड़िता गर्भवती हुई तो आरोपी ने उस पर गर्भपात कराने का दबाव बनाया। युवती के विरोध करने पर आरोपी ने जान से मारने की धमकी दी। पीड़िता ने आरोपी और उसके परिजनों के खिलाफ दुष्कर्म, धमकी देने की एफआईआर दर्ज कराई है। मड़ियांव इंस्पेक्टर शिवानंद मिश्रा ने बताया कि रिपोर्ट दर्ज कर आरोपी को पकड़ने के लिए दबिश दी जा रही है। मड़ियांव में परिजनों के साथ पीड़ित युवती रहती है। युवती के मुताबिक 60 फीटा रोड जानकीपुरम निवासी अतुल कुमार रावत से करीब छह साल से पहले उसकी मुलाकात हुई। आरोप है कि आरोपी अतुल रावत ने उसको शादी का झांसा दिया। इस बीच कई बार शारीरिक संबंध बनाए। जब वह 15 सप्ताह की गर्भवती हो गई तो आरोपी से शादी करने को कहा। आरोप है कि अतुल ने शादी करने से साफ मना कर दिया। यहां तक की उस पर गर्भपात कराने का दबाव बनाया。

आरोपी व परिजनों ने रुपए की पेशकश की

गर्भपात न कराने पर जान से मारने की धमकी भी दी। यही नहीं आरोपी ने अपने घरवालों को भी बताया कि युवती गर्भवती हो गई है। शादी के लिए दबाव बना रही है। आरोप है कि आरोपी अतुल के पिता मेवालाल रावत, मां व उसके मामा काली चरन रावत ने भी गर्भपात कराने, रुपए की पेशकश कर मामले को रफा दफा करने की बात कही। युवती का आरोप है कि आरोपी व उसके परिजन उसे और उसके परिवारिक सदस्यों को लगातार मानसिक रूप से प्रताड़ित कर रहे हैं।

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न

युवती ने किसके खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई?
युवती ने आरोपी और उसके परिजनों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई।
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